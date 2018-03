Schaan – Die Hilti Gruppe konnte 2017 das gute Marktumfeld nutzen und den Umsatz in allen Geschäftsregionen deutlich steigern. Insgesamt wurde das Geschäftsjahr mit einem Umsatzwachstum von 10,8 Prozent auf CHF 5,1 Mrd. abgeschlossen. In Lokalwährungen lag die Steigerung bei 9,6 Prozent, wie der Liechtensteiner Bauindustrie-Zulieferer am Freitag mitteilte.

Der Investitionskurs der vergangenen Jahre wurde auch 2017 beibehalten. Schwerpunkte bildeten neben dem Ausbau des weltweiten Vertriebsteams die Entwicklung von Neuprodukten, Software und digitalen Lösungen. Die Anzahl der Mitarbeitenden stieg um 9 Prozent auf 26 881. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung lagen mit CHF 311 Mio. (+11%) deutlich über dem Vorjahr.

Das Betriebsergebnis stieg auf CHF 692 Mio. (+15%), der Reingewinn lag bei CHF 530 Mio. (+10%). Die Umsatzrendite (13,5%) und die Kapitalrendite (21,3%) erreichten ebenfalls neue Bestwerte. Der freie Cashflow (vor Erwerb und Veräusserung von Konzerngesellschaften) blieb mit CHF 325 Mio. auf hohem Niveau.

Für 2018 geht die Hilti Gruppe von einem weiterhin positiven Umfeld aus. Sofern es zu keinen geopolitischen Störungen kommt, werden ähnlich hohe Wachstumsraten erwartet wie 2017. (Hilti/mc/ps)