Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich im frühen Handel am Donnerstagmorgen leichter. Auf die Stimmung drückt einmal mehr das Weisse Haus. Präsident Donald Trump will heute ein Massnahmenpaket im Kampf gegen aus seiner Sicht unfaire Handelspraktiken Chinas bekannt gegeben. Damit könnte eine neue Eskalationsstufe im Streit um Handelszölle erreicht werden. Vor diesem Hintergrund rückt die zuversichtliche Einschätzung der amerikanischen Wirtschaft durch die US-Notenbank vom Mittwochabend in den Hintergrund.

Das gegen China gerichtete Paket soll Zölle und andere Massnahmen im Milliardenvolumen enthalten. US-Medien hatten zuvor berichtet, Präsident Trump wolle einen Vorschlag seines Handelsbeauftragten Robert Lighthizer, der ein Volumen von 30 Mrd USD vorgeschlagen hatte, verdoppeln. Der US-Präsident will damit auch den Kampf gegen den Diebstahl geistigen Eigentums intensivieren, für den er China verantwortlich macht.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 09.30 Uhr 0,46% auf 8’742,86 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt um 0,47% auf 1’440,46 Stellen nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) ebenfalls um 0,47% auf 10’200,2 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 25 im Minus, vier im Plus und einer (Vifor Pharma) unverändert.

Die stärksten Kursabgaben verzeichnen Clariant (-2,2% respektive 0,45 CHF), Logitech (-1,5%) und Schindler PS (-1,3% bzw. 2,80 CHF). Während Clariant und Schindler heute Ex-Dividende (4,00 CHF Schindler; 0,50 CHF Clariant) gehandelt werden, gibt es zu Logitech keine Nachrichten.

UBS und Credit Suisse büssen 0,6% respektive 0,1% ein. Tidjane Thiam, CEO der Credit Suisse, hat sich in einem Interview anlässlich einer Investorenveranstaltung in London zum Geschäftsverlauf im ersten Quartal geäussert. Dieses sei insgesamt „sehr verwirrend“ gewesen, sagte er. Die UBS wiederum hat sich in den USA eines Rechtsfalls aus der Finanzkriese mit einem Vergleich in Höhe von 230 Mio USD entledigt.

Partners Group stehen 0,4% tiefer, kaum gestützt von Kurszielerhöhungen im Nachgang zu den Jahreszahlen durch die Banken Vontobel und UBS. Der Vermögensverwalter wird als gut aufgestellt gesehen, um auch in Zukunft von strukturellen Wachstumstrends zu profitieren, hiess es dort unter anderem zur Begründung.

Keine Stütze für den Markt sind die drei Schwergewichte Nestlé (-0,3%), Novartis (-0,7%) und Roche (0,5%). Bei Roche hat das Tochterunternehmen Genentech bekanntgegeben, dass es in den USA eine erweiterte Zulassung zum Augenheilmittel Lucentis erhalten hat. Allerdings sehen die Analysten in der neuen Verabreichungsart keinen Boost für Lucentis.

Fester notieren Aryzta mit +0,7% vor Geberit, Dufry und Sika mit je +0,1%.

Im breiten Markt brechen nach Jahreszahlen Meyer Burger (-20%) massiv ein. Dabei schrieb der Solarzuliefere im Geschäftsjahr 2017 erneut tiefrote Zahlen und gab einen vorsichtigen Ausblick auf das Gesamtjahr 2018 ab.

Metall Zug (Aktie -3,3%) musste aufgrund der laufenden Restrukturierung und Digitalsierung einen Rückgang im Gewinn verbuchen, der tiefer als erwartet ausfiel.

Deutliche Kursabgaben von 3,5% respektive 0,90 CHF verzeichnen Bellevue. Die Titel werden Ex-Dividende von 1,10 CHF gehandelt.

Die UBS hat das Kursziel für Dormakaba (-1,2%) gesenkt, ebenso für Rieter (-0,9%). Eine Kurszielsenkung, diesmal von Barclays, gab es auch für Sunrise (-1,6%).

Mit Sensirion hat das Tableau am Donnerstag einen weiteren Neuzugang. Die Titel starteten mit einem Kurs von 46,30 CHF in den Handel – der Ausgabepreis für die Aktien war auf 36 CHF pro Aktie festgelegt worden.

Morgen Freitag schliesst sich das Medizinaltechnikunternehmen Medartis mit seinem IPO an. Für diese Aktien wurde der Ausgabepreis auf 48 CHF festgesetzt, womit er in der Mitte der Preisspanne zu liegen kommt. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Börsenkurs bei Google Finance