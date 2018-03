Bern – Die Bundesanwaltschaft hat beim bundeseigenen Rüstungsbetrieb Ruag eine Hausdurchsuchung veranlasst. Hintergrund der Ermittlungen sind offenbar Rüstungsgeschäfte mit Russland. Involviert ist laut Recherchen der „Handelszeitung“ auch ein Kadermann der Privatbank Julius Bär.

Ausgelöst wurde die Hausdurchsuchung durch eine Strafanzeige der Ruag selber. Die Bundesanwaltschaft (BA) bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur sda eine Meldung der „Handelszeitung“. Die BA habe in der Folge ein Strafverfahren eröffnet wegen Widerhandlung gegen das Kriegsmaterialgesetz, ungetreuer Geschäftsbesorgung und eventuell ungetreuer Amtsführung. Im Rahmen dieses Strafverfahrens sei es zu Hausdurchsuchungen gekommen: Es seien verschiedene Informationen und Datenträger sichergestellt worden.

RUAG found out via its internal whistleblower system that a manager was allegedly involved in a severe compliance breach. RUAG immediately notified authorities, pressed criminal charges and is fully cooperating with the investigation.

— RUAG Group (@RUAG_Group) 22. März 2018