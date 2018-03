Chur – Inventx und Microsoft haben die Datacenter-Transformation der Swiss-Life-Infrastruktur in die Hybrid Cloud erfolgreich abgeschlossen. Die Swiss Financial Cloud der Inventx kombiniert Private- sowie Public-Cloudkomponenten und basiert auf der Azure Technologie von Microsoft. Die Plattform bietet ein zukunftsgerichtetes Fundament für Digitalisierungsinitiativen und vereint die Flexibilität in der Ressourcenbeschaffung und optimierte Gesamtkosten mit höchster Sicherheit und Compliance.

Thomas Bahc, Leiter Informatik a.i. von Swiss Life: «Dank der Hybrid Cloud sind schützenswerte Daten in der Private Cloud sicher und Compliance konform aufgehoben, während wir mit den hochskalierbaren Ressourcen aus der Public Cloud flexibler auf neue Businessanforderungen reagieren können. Der Bau einer so komplexen Infrastruktur inklusive Migration von teilweise businesskritischen Applikationen gelingt nur auf der Basis einer intensiven, guten und vertrauensvollen Partnerschaft. Inventx und Microsoft haben sehr flexibel auf unsere Bedürfnisse und Wünsche reagiert.»

Hans Nagel, Mitgründer und Mitinhaber der Inventx, ist stolz auf das Erreichte: «Dieses anspruchsvolle und innovative Cloud-Projekt war einzigartig und ist ein starkes Signal in den Markt, wozu wir in der Entwicklung und Integration von Cloud-Services für die Finanzindustrie fähig sind. Wir haben in der Schweiz eine Cloud-Plattform aufgebaut, die sich speziell an die Anforderungen der Finanzindustrie richtet und sich für alle denkbaren Cloud-Anwendungsszenarien eignet.»

Marianne Janik, CEO Microsoft Schweiz, ergänzt: «Unsere Azure-Plattform bietet auch für die regulierte und auf Compliance bedachte Finanzindustrie Sicherheitsstandards, die branchenweit einzigartig sind. Wir freuen uns, dass wir in diesem prestigeträchtigen Projekt die Vorteile der Microsoft Cloudlösung unter Beweis stellen können.»

Für Microsoft und Inventx ist das Swiss-Life-Transformationsprojekt ein wichtiger Meilenstein. Die hybride Cloud-Plattform steht weiteren Kunden aus der Finanzindustrie sowie FinTechs mit ihren hohen Sicherheitsanforderungen offen. (Inventx/mc)

Inventx AG

Innovation, Interaktion, Swissness – Inventx ist der Schweizer IT- und Digitalisierungspartner für führende Banken. Die über 220 Spezialisten mit Banken- und IT-Erfahrung (40 davon bei der Schwestergesellschaft Proventx AG) leben die Nähe zum Kunden. Inventx steht für höchstes Qualitäts- und Sicherheitsdenken und sichere Datenhaltung in der Schweiz. Das unabhängige Schweizer IT-Unternehmen betreibt Kernbankenlösungen für Schweizer Privat-, Retail- und Kantonalbanken. Mit ihrer Swiss Financial Cloud bietet Inventx ein einzigartiges hybrides IT-Betriebsmodell, das Flexibilität in der Bereitstellung von Ressourcen für neue Businessanforderungen mit einem hohen Anspruch an Datensicherheit kombiniert.

Inventx

Firmeninformationen bei monetas