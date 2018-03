Zürich – Zurich Schweiz stärkt das Bernbiet und baut zusammen mit der Generalagentur Roland Howald AG ein City Center am Eigerplatz in Bern auf. Die Kunden erhalten dort ab sofort einen umfassenden Service dank Help Point, Schadencenter und Beratung.

«Wir sind zurück im Herzen von Bern – am Eigerplatz», sagt Generalagent Roland Howald. Nach über 40 Jahren ist Zurich ab sofort am Eigerplatz wieder mit einer Generalagentur ver-treten. «Wir sind so wieder lokal präsent.» Die Agentur von Roland Howald mit den 27 Mit-arbeitenden ist dazu zwei Kilometer Luftlinie von Köniz nach Bern umgezogen. «Im neuen City Center am Eigerplatz können wir unsere Kunden umfassend aus einer Hand bedienen», freut sich auch Juan Beer, CEO von Zurich Schweiz. «Wir bündeln unsere Kräfte für das Bernbiet und optimieren die Servicequalität für unsere Kunden.»

Auf 300 Quadratmetern können sich Kunden in der Generalagentur neu in Versicherungen, Vorsorge- und Anlagelösungen beraten lassen und im Help Point direkt einen Schaden an ih-rem Fahrzeug begutachten lassen und die Art der Reparatur festlegen. Zudem bearbeiten vor Ort unterschiedliche Teams aus beispielsweise Underwritern oder Schadeninspektoren direkt Schadenfälle aus der ganzen Schweiz. Im neuen City Center werden rund 120 Mitarbeitende von Zurich arbeiten. «Unsere Kunden schätzen es sehr, so zentral in Bern von Zurich bedient werden zu können», sagt Generalagent Roland Howald. (Zurich/mc)

