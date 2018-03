Sant’Antonino – Die Interroll-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2017 bei Rekordwerten im Auftragseingang und Umsatz auch das Ergebnis verbessert. Aufgrund höherer Forschungs- und Entwicklungskosten ging jedoch die EBITDA-Marge zurück. Der Reingewinn wurde durch Steuereffekte positiv beeinflusst, wie das in der Fördertechnik, Intra-Logistik und Automation tätige Unternehmen am Freitag mitteilt.

Das operative Ergebnis auf Stufe EBITDA verbesserte sich 2017 gegenüber dem Vorjahr leicht um 1,0% auf 66,3 Mio CHF. Die EBITDA-Marge sank jedoch um 170 Basispunkte auf 14,7%. Der Reingewinn stieg begünstigt durch Steuereffekte um 7,8% auf 39,1 Mio. Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären denn auch die Ausschüttung einer um 50 Rappen auf 16,50 CHF erhöhten Dividende vor.

Die Ergebnisse liegen damit beim Betriebsgewinn unter und beim Reingewinn über den Analysten-Schätzungen. Laut AWP-Konsens wurde ein EBITDA von 68,3 Mio und ein Reingewinn von 37,7 Mio erwartet. Bei der Dividende wurde ein Durchschnittswert von 17,30 CHF erwartet.

Deutlich höherer Auftragseingang

Bereits bekannt waren der Auftragseingang mit einem Plus von 13% auf 458,1 Mio (LW +12%) und der Nettoumsatz, der um 12% auf 450,7 Mio anstieg (LW +11%). Sämtliche Regionen hätten mehr Bestellungen verzeichnet, schreibt das Unternehmen weiter. Besonders stark sei es in der Region Americas mit +20% gewesen. Von den Produktgruppen legten „Motoren und Antriebe für Förderanlagen“ um rund 19% sowie „Förderer und Sorter“ um 18% markant zu. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Nettoumsatz erreichte 1,02 (Vorjahr: 1.01).

Kapazitäten weiter ausgebaut

Der operative Cash Flow wuchs gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 26% auf 46,2 Mio CHF. Die Bruttoinvestitionen lagen mit 25,4 Mio deutlich über dem Vorjahreswert von 19,5 Mio. Infolge des starken Wachstums wurden insbesondere die Kapazitäten an den Interroll Standorten in den USA und in Deutschland weiter ausgebaut.

Der gute Auftragsbestand erlaube einen positiven Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018, heisst es in der Mitteilung weiter. In allen Regionen und mit sämtlichen Produktgruppen sei das Unternehmen gut ins neue Geschäftsjahr gestartet. Die solide finanzielle Verfassung erlaube den Auf- und Ausbau von vielversprechenden Industrieanwendungen und Trends. Hierfür werden 2018, wie im Vorjahr, rund 5 Mio CHF an Mehrkosten für Forschung- und Entwicklung eingeplant. (awp/mc/pg)

