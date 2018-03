New York – In New York wurden am 22. März die «2018 Global BIGGIES Awards» verliehen. Die Awards zeichnen die weltweit innovativsten Medienunternehmen (Zeitungen, Zeitschriften, digitale Publikationen, Rundfunk, Werbe- und Marketingagenturen) aus, die ihre Geschäftsmodelle anhand von künstlicher Intelligenz und Daten richtungsweisend und verantwortungsvoll steuern. Das Projekt «Using advanced Artificial Intelligence to generate reader revenue and boost user engagement», das vom Tech&Data-Team unter der Leitung von Ringier Chief Technology and Data Officer Xiaoqun Clever entwickelt wurde, erhält den «Best of Show»-Award für die verwendete «Best in Class»-Technologie, die auf künstlicher Intelligenz basiert.

Gleichzeitig wurde das Ringier Projekt in der Kategorie «Excellence in use of Artificial Intelligence» mit dem «Award of Excellence» und in der Kategorie «Excellence in natural language processing» mit Platz eins ausgezeichnet. Weitere Gewinner der «2018 Global BIGGIES Awards» sind u.a. die Washington Post und die BBC.

Stellenwert von Technologie und Daten wächst stark in allen Geschäftsfeldern

Marc Walder, CEO der Ringier AG: «Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnungen. Der verantwortungsvolle Umgang mit Daten und grösste Transparenz unseren Kunden gegenüber hat für uns höchste Priorität. Die Ereignisse der vergangenen Tage bestätigen uns in unserem Vorgehen, technische Machbarkeit nur mit der strengsten Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu kombinieren. Das Vertrauen unserer Kunden in der Handhabung von Daten ist das höchste Gut, das um jeden Preis nicht aufs Spiel gesetzt werden darf.»

Die Digitalisierung disruptiert derzeit die gesamte Medienbranche. Somit wächst der Stellenwert von Technologie und Daten stark in allen Geschäftsfeldern. Neben dem Aspekt, dass die Leser bzw. User durch den technologischen Fortschritt viel anspruchsvoller geworden sind, ist der Wettbewerb international geworden. Plattform-Player und Tech-Giganten sind mit ihren Reichweiten und ihren Kenntnissen über Nutzer und Kunden direkte Konkurrenz von Medienunternehmen wie Ringier.

Ringier Chief Technology and Data Officer Xiaoqun Clever: «Ringier hat sich in den vergangenen zwei Jahren auf der internationalen Bühne einen Namen als Technologie-getriebenes, modernes Medienunternehmen gemacht. Es freut mich ausserordentlich, dass wir mit unserem Artificial-Intelligence- und Big-Data-Projekt bei unserer allerersten Teilnahme an den «Global BIGGIES Awards» so erfolgreich waren. Glückwunsch an das ganze Team! Wir haben uns mit unserem Projekt gegen hochkarätige Mitbewerber durchsetzen können. Dies zeigt mir, dass unser eingeschlagene Weg der richtige ist.»

Grossräumiger Einsatz führender Artificial-Intelligence Technologien (AI)

In der Ringier Ökosystem-Strategie fungiert Technology und Data als Grundpfeiler, um das internationale Content- und Marketplace-Business der Ringier AG zusammenzuführen und Synergien auf allen Ebenen zu heben, sich zu behaupten und eine relevante Destination zu bleiben. Im Rahmen der Strategieumsetzung wurde eine Technologie- und Datenplattform entwickelt, die es erlaubt, Kunden über alle Online-Touchpoints verschiedener Brands zu verstehen und so die digitale Customer-Experience zu steigern.

Was die Ringier Plattform von anderen Produkten, die auf dem Markt verfügbar sind, abhebt, ist der grossräumige aufeinander abgestimmte Einsatz führender Artificial-Intelligence Technologien (AI), wie z.B. Natural Language Processing, Sentiment Analysis und Taxonomy Classification. Besonders innovativ ist die generische Natur der Plattform. Während sich Marktlösungen meistens auf ein oder zwei Anwendungsbereiche spezialisieren, ermöglicht die Ringier Lösung eine Bedienung aller Arten von Use Cases entlang des Gruppenportfolios. (Ringier/mc/hfu)