Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montagmittag klar fester und verzeichnet damit einen Rebound auf die markanten Verluste der Vorwoche. Auch zum Beginn der kurzen Karwoche bleiben die Kommentare zum Marktgeschehen vom Handelsstreit zwischen den USA und vor allem China geprägt. Und auch wenn sich verschiedene Marktteilnehmer Hoffnungen auf eine gewisse Entspannung macht, bleibt das Thema aktuell. Unverändert hoch ist auch die Volatilität gemessen am VSMI.

Die Zürcher Kantonalbank verweist in einem Kommentar darauf, dass zwischen den USA und China erst Massnahmen angekündigt, aber noch nichts beschlossen worden sei. Gleichwohl stehe die Drohkulisse für einen Handelskrieg. Vorerst stehe nun aber die Zeit für Verhandlungen hinter den Kulissen an und die wirtschaftliche Vernunft spreche klar gegen eine Eskalation. Gerade von China könnten durchaus Konzessionen gemacht werden, was die USA besänftigen könnten. Insgesamt scheine derzeit sowohl ein Aufschaukeln des handelspolitischen Konflikts zu einem ausgewachsenen Handelskrieg möglich als auch eine Verhandlungslösung mit vernünftigen Abmachungen.

Der Swiss Market Index (SMI) zieht bis um 12.00 Uhr 0,88% auf 8’644,32 Punkte an. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,72% auf 1’419,32 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,77% auf 10’083,68 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 26 im Plus und 4 im Minus.

Gegen den Trend unter Druck stehen die Aktien des Aromen- und Riechstoffherstellers Givaudan. Allerdings werden die Titel heute Ex-Dividende gehandelt, ohne diesen Effekt stünde das Papier klar im Plus. Die heute Morgen angekündigte Übernahme des französischen Unternehmens Naturex wird von den Analysten begrüsst, der Preis für die Übernahme wird aber als hoch angesehen. Bei Givaudan habe sich schon länger eine grössere Akquisition abgezeichnet und Naturex sei auf der Short-Liste gestanden, hiess es in Marktkreisen dazu. Von daher komme der Schritt nicht überraschend. Naturex verstärke sowohl den Food- als auch den Beauty-Bereich von Givaudan und sei deshalb strategisch sinnvoll.

Moderate Verluste verzeichnen daneben einzig noch Credit Suisse (-0,5%), Logitech (-0,3%) und Partners Group (-0,2%).

An der Spitze liegen derzeit Zurich (+2,4%), gefolgt von Vifor Pharma und Aryzta (je +1,7%).

Getragen wird die Erholung des Gesamtmarkts insbesondere von den starken Pharmaschwergewichten Roche (+1,6%) und Novartis (+1,3%). Roche hatte am Morgen gute Studienresultate zu Tecentriq bei der Behandlung von Lungenkrebs gemeldet, was in Analystenkreisen als insgesamt positiv gewertet wurde.

Ebenfalls weit vorne stehen Sonova (+1,0%) nach einem positiv konnotierten Artikel in der Wochenendpresse im Zusammenhang mit dem neuen CEO. Zudem erhält der Titel Unterstützung von einer Kurszielerhöhung durch HSBC. Im Bereich von 1% oder knapp darüber verteuern sich noch LafargeHolcim, ABB und Swatch.

Bâloise rücken im Vorfeld des für den morgigen Dienstag angesagten Jahresberichts um 0,9% vor. Nestlé (+0,3%) legen ebenfalls zu, hinken dem Gesamtmarkt aber etwas hinterher. Für Nestlé hat die Royal Bank of Canada das Kursziel etwas zurückgenommen, die Einstufung „Outperform“ aber bestätigt.

Im breiten Markt fallen insbesondere Alpiq auf mit einem Plus von 5,6%. Der am Morgen angekündigte Verkauf von IncTec (Gebäudetechnik) und der Kraftanlage Gruppe für 850 Mio CHF an den französischen Baukonzern Bouygues wird von Analysten begrüsst. Durch den Schuldenabbau könne sich Alpiq nun auf die Weiterentwicklung der restlichen Geschäfte konzentrieren. Für etwas Stirnrunzeln sorgt die gleichzeitig verbreitete Nachricht, dass Alpiq-CEO Jasmin Staiblin entgegen früherer Angaben nun auf eine Kandidatur für die Wahl in den Verwaltungsrat der Zurich Versicherung verzichtet. Begründet wurde dies mit dem Zeitaufwand für ihre Arbeit bei Alpiq sowie zwei andere VR-Mandate.

Jeweils nach Zahlen ziehen Cham Group um 2,3% an, wogegen Cosmo um 3,4% zurückfallen. (awp/mc/pg)

