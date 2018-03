Washington – Die USA weisen wegen eines Russland zugeschriebenen Giftangriffes auf den russischen Ex-Spion und ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter Julia in Grossbritannien 60 russische Geheimdienstmitarbeiter aus. Ausserdem werde das russische Konsulat in Seattle geschlossen, gab das Weisse Haus am Montag in Washington bekannt.

Zwölf der Personen seien bei den Vereinten Nationen in New York stationiert, hiess es weiter. Wie alle anderen auch hätten sie nun sieben Tage Zeit, das Land zu verlassen.

Betroffen von den Ausweisungen seien russische Agenten, die in hohem Masse damit beschäftigt seien, „aggressiv Informationen zu sammeln“. Um welche Informationen es sich dabei handelt, wollte ein hochrangiger Mitarbeiter des Weissen Hauses am Montag nicht sagen. Russland habe derzeit deutlich mehr als 100 aktive Agenten in den USA.

Deutschland verweist vier russische Diplomaten des Landes

Die Aktion ist den Angaben zufolge mit Grossbritannien und weiteren Verbündeten koordiniert worden. Der Giftmordversuch in Grossbritannien sei als Angriff auf Sicherheit und Stabilität des engsten US-Verbündeten gewertet worden. Als Reaktion auf den Giftangriff gegen den russischen Ex-Spion Skripal weist auch Deutschland vier russische Diplomaten aus. Zu den EU-Ländern, die den Entscheid mittragen, gehören neben Deutschland unter anderem auch Deutschland, Frankreich, Italien, Tschechien, Polen und Dänemark.

Grossbritannien hatte in der Skripal-Affäre am Mittwoch 23 russische Diplomaten und ihre Familien des Landes verwiesen. Laut Premierministerin Theresa May soll es sich um Geheimdienstmitarbeiter gehandelt haben.

Skripal und seine Tochter ringen derweil in einem britischen Krankenhaus um ihr Leben. Die britischen Behörden sind überzeugt, dass sie mit einem hoch wirksamen Nervengift in Berührung gekommen waren. Beiden waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der britischen Kleinstadt Salisbury gefunden worden. (awp/mc/pg)