Basel – Die Bâloise hat im vergangenen Geschäftsjahr das Ergebnis gesteigert und lässt die Aktionäre über eine höhere Dividende daran partizipieren. Einen Ergebnisrückgang erfuhr der Versicherer zwar im Sachgeschäft, doch wurde im Gegenzug das Resultat in der Lebensversicherung deutlich gesteigert. Die Zukunft will das Unternehmen unter anderem mit neuen digitalen Angeboten gestalten.

Der Reingewinn der Bâloise nahm im Jahr 2017 um 2,5% auf 548 Mio CHF zu. Ohne Einmaleffekt aus Restrukturierungsarbeiten wäre der Gewinn gar um knapp 13% auf 602 Mio in die Höhe geklettert. Die Bâloise baut nach wie vor das Geschäft in Deutschland um, um dieses profitabler zu gestalten.

Im Sachgeschäft hat sich die Combined Ratio, die die Schadenzahlungen und Kosten mit den Prämieneinnahmen vergleicht, mit dem Umbau in Deutschland und von Grossschäden belastet leicht auf 92,3% verschlechtert. Das operative Ergebnis (EBIT) der Sparte nahm um 5,5% auf 375 Mio CHF ab. Im deutschen Industriegeschäft wurden die Reserven gestärkt, während in der Schweiz ein positiver Effekt aus dem Vorjahr aus Anpassungen bei den Pensionskassenplänen (IAS 19) weggefallen ist.

Starkes Lebensergebnis

Dagegen kletterte der EBIT in der Lebensversicherung mit Verbesserungen im Geschäftsmix und der leichten Erholung an der Zinsfront um 35% auf 306 Mio CHF in die Höhe. Wie andere Versicherer zielt auch die Bâloise darauf ab, den Verkauf von weniger kapitalintensiven Produkten wie fondsgebundenen Lebensversicherungen zu fördern. Garantieprodukte machen nur noch rund einen Fünftel am Neugeschäft aus. Der Bedarf für Reservestärkungen habe sich dadurch verringert, so die Bâloise.

Mit einer geschätzten Kapitalquote nach dem Schweizer Solvenztest (SST) von über 200% steht die Bâloise auf einem soliden Fundament. Und die Aktionäre sollen je Titel eine um 40 Rappen auf 5,60 CHF erhöhte Dividende erhalten. Die Ausschüttungsquote liegt gemessen am Gewinn bei hohen 50%. Analysten hatten im Vorfeld mit einer etwas tieferen Dividendenzahlung gerechnet. Weiterhin kauft die Bâloise im Rahmen des laufenden Programmes zudem eigene Aktien am Markt auf.

Im Volumen hat die Bâloise zugelegt: Das Geschäftsvolumen nahm um 3,9% auf 9,62 Mrd CHF zu. Dabei habe der Verkauf von Produkten mit Anlagecharakter (+15%) massgeblich zum Wachstum beigetragen, heisst es. Aber auch die Nichtlebenprämien legten um 2,8% zu. Hier sticht das Wachstum in Belgien (+5,5%) und in Luxemburg (+5,0%) positiv heraus.

Digitale Angebote im Fokus

CEO Gert de Winter zeigt sich in der Mitteilung erfreut mit der gezeigten Leistung und sieht die Gruppe auf Kurs, die 2021-Ziele zu erreichen: „Die Barmittelflüsse in die Holding sind bereits auf Zielniveau, und mit den verschiedenen Digitalinitiativen in allen unseren Kernmärkten bewegen wir uns in einer Führungsposition rasant in die Zukunft der Versicherungsindustrie.“

Aus den operativen Tätigkeiten waren der Gruppe im vergangenen Jahr Barmittel in Höhe von 415 Mio CHF zugeflossen, bis 2021 werden 2 Mrd angepeilt. Etwas schwieriger gestaltet sich die Gewinnung von Neukunden. Von den angestrebten 1 Mio Neukunden konnte die Bâloise im ersten Jahr des „Simply Safe“-Programms rund 118’000 dazugewinnen.

Allerdings seien zuletzt eine Reihe von Initiativen zur Kundengewinnung gestartet worden, heisst es. Dabei setzt die Bâloise stark auf digitale Angebote. Positive Effekte erwartet CEO de Winter etwa mit den bereits gestarteten digitalen Plattformen Friday, Movu und Mobly, die die Themenwelten Mobilität, Leben und Wohnen bedienen. (awp/mc/ps)

