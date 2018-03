Basel – Nun doch: Novartis trennt sich von seinem Anteil am Joint-Venture mit GlaxoSmithKline (GSK). Wie der Pharmakonzern am Dienstag mitteilt, verkauft er seinen Anteil für 13 Mrd USD (ca. 12,3 Mrd CHF) an den britischen Partner. Novartis begründet den Schritt damit, sich so gezielter auf die eigenen strategischen Prioritäten konzentrieren zu können. Erste Spekulationen in diese Richtung hatte es bereits im vergangenen Mai gegeben.

Der Preis, den die Briten Novartis für den Anteil am Joint-Venture für nicht-verschreibungspflichtige Medikamente böten, sei attraktiv, so Novartis. Im Zuge der Vereinbarung trennt sich Novartis von den 36,5%, die der Gründung des Joint-Ventures 2015 übernommen wurden. Seinerzeit hatte Novartis das Portfolio umgestellt. Das Joint Venture ist eines der Resultate davon. Die damalige Vereinbarung mit den Briten bestand aus drei sich gegenseitig bedingenden Teilen.

Finanzieller Spielraum für Kerngeschäft

Die von GSK gebotenen 13 Mrd USD bieten Novartis laut Mitteilung die Möglichkeit, sich weiter auf das Wachstum im Kerngeschäft zu konzentrieren. Dazu zähle das Gemeinschaftsunternehmen nicht. Wie der Novartis-CEO Vas Narasimhan laut Mitteilung sagt, entwickelt sich das Consumer-Healthcare-Joint-Venture mit GSK gut. „Nun ist jedoch der richtige Zeitpunkt für Novartis, ein Non-Core-Asset zu einem attraktiven Preis zu veräussern“, wird er weiter zitiert.

Mit dem Schritt stärke Novartis seine Fähigkeit, Kapital für das Wachstum im Kerngeschäft bereitzustellen, die Renditen für die Aktionäre zu steigern und wertschöpfende Bolt-on-Akquisitionen zu realisieren, führt der Manager weiter aus. Gleichzeitig betont Narasimhan, dass man weiter an dem Aufbau hin zu einem führenden digital- und datengetriebenen Pharmaunternehmen arbeite.

Erst im vergangenen Oktober hatte Novartis mit dem Zukauf des im Bereich Onkologie tätigen Unternehmen Advanced Accelerator Applications (AAA) eine solche Übernahme getätigt. Begründet wurde der Zukauf unter anderem mit AAAs RadioLigand-Therapie (RLT) Lutather, die zur Behandlung von Patienten mit neuroendokrinen Tumoren zugelassen ist.

Abschluss der Transaktion in Q2 erwartet

Die GSK-Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2018 abgeschlossen. Allerdings bedarf es noch der Zustimmung der entsprechenden Behörden. GSK werde eine Barleistung zahlen.

Laut Novartis spiegelt der vereinbarte Preis die bedeutende Wertschöpfung wider, die durch das Joint-Venture unter Führung des gemeinsamen JV-Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung realisiert wurde.

Erst bei der Vorlage der Jahreszahlen im Januar hatte der Novartis-CEO Vas Narasimhan noch erklärt, man werde am Joint-Venture festhalten, solange es für die Novartis-Aktionäre einen Mehrwert schaffe. Spekulationen, dass sich der Pharmakonzern in absehbarer Zukunft von seinem Anteil trennen könne, gab es aber bereits seit vergangenem Frühjahr. Damals wurde eine Summe von etwa 8 Mrd GBP genannt, was zum aktuellen Stand 10,7 Mrd CHF oder 11,3 Mrd USD wären.

An der Börse kommt die Nachricht gut an. Vorbörslich werden Novartis-Aktien etwas mehr als 2% höher taxiert und damit stärker als der Gesamtmarkt. (awp/mc/ps)

