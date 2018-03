Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt hat sich die Lage zum Ende einer bewegten Börsenwoche beruhigt. Der Leitindex SMI pendelt am Gründonnerstag um den Vortagesschlusswert und steht aktuell leicht im Plus. Davor hatte die Börse die verkürzte Woche mit Sorgen um einen Handelskrieg zwischen den USA und China äusserst schwach in Angriff genommen, was den SMI zwischenzeitlich gar bis auf 8’500 Zähler abrutschen liess. Auf solch tiefem Niveau lag der Index zuletzt vor Jahresfrist. Die beiden letzten Handelstage standen dann allerdings im Zeichen einer technischen Gegenbewegung.

Händler sprechen von einer gewissen Entspannung an den Finanzmärkten, wobei sich die Investoren vor dem langen Osterwochenende mit neuen Engagements zurückhalten dürften. Schliesslich sei der drohende Handelskrieg noch nicht vom Tisch. Auf die Stimmung hatte im Lauf der Woche auch der Ausverkauf im Technologie-Sektor gedrückt. Am Mittwoch traf es den Onlinehändler Amazon, dessen Marktmacht Donald Trump begrenzen möchte. Vor der Osterpause warten die Anleger nun noch auf US-Wirtschaftsdaten. Auf dem Programm stehen etwa Zahlen zu den privaten Einkommen und Ausgaben, zur Arbeitslosigkeit oder zum Konsumentenvertrauen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 12.00 Uhr um 0,15% höher bei 8’769,31 Punkten. Damit liegt er im Wochenvergleich mit gut 2% im Plus, verliert aber seit Jahresbeginn bzw. im ersten Quartal rund 6,5%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt am Berichtstag um 0,29% auf 1’438,12 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,11% auf 10’212,46 Zähler. Bei den 30 wichtigsten Titeln verlieren zehn Aktien an Wert, der Rest steht im Plus.

Starke Avancen verzeichnen Swiss Re (+3,2% auf 98,24 CHF). Die Titel des Rückversicherers profitieren von Spekulationen um den möglichen Einstieg des japanischen Technologiekonzerns Softbank. Nachdem es diesbezüglich zuletzt ruhig geworden ist, meldete die Agentur Bloomberg, dass Softbank sich mit einem Viertel beteiligen werde. Die Gespräche drehen sich offenbar um einen Preis von 100 bis 105 CHF je Swiss Re-Titel, was von Marktbeobachtern als „absolutes Minimum“ gesehen wird. Goldman Sachs erwartet derweil von Swiss Re weiterhin hohe Kapitalrückflüsse und hat das Kursziel erhöht.

Gut nachgefragt werden im SMI/SLI auch noch Zykliker wie LafargeHolcim (+1,5%) oder Kühne+Nagel (+1,0%). ABB rücken um 0,9% vor. Der Konzern hatte am Vorabend die Emission von Dollar-Bonds im Gesamtvolumen von 1,5 Mrd USD gemeldet. Zudem senkte KeplerCheuvreux das Kursziel für die ABB-Titel leicht, hält aber an der Kaufempfehlung fest.

Im Finanzsektor setzen Bâloise (+1,4%) den guten Lauf nach der Vorlage von Geschäftszahlen am Dienstag fort. Aber auch Swiss Life (+1,0%) steigen, während die Grossbanken CS (+0,3%) und UBS (+0,1%) etwas hinterherhinken.

Die Pharma-Schwergewichte Novartis (-0,4%), Roche (-0,2%) neigen nur noch leicht zur Schwäche, Nestlé (+0,1%) drehten gar im Plus. Sie hatten in den letzten Tagen mit stark steigenden Notierungen die Erholung im SMI massgeblich geprägt. Zu Nestlé wurde am späten Mittwochnachmittag bekannt, dass der Konzern sein Wassergeschäft in Brasilien verkauft hat, was jedoch kaum einen Einfluss auf den Aktienkurs haben dürfte. Ausserdem wird offenbar das Geschäft von Gerber Life zum Verkauf ausgeschrieben.

Clariant (-1,5%) büssen bei den Blue Chips am meisten ein. Vifor Pharma verlieren 0,5%. Das Unternehmen hat verschiedene Wechsel im Verwaltungsrat angekündigt. So scheidet der neue Chef des amerikanischen Biotechnologieunternehmens Corvidia Therapeutics, Marc de Garidel, aus dem Gremium aus und soll durch Jacques Theurillat ersetzt werden.

Im breiten Markt werden Aevis Victoria in einem flauen Handel um 1,6% tiefer gestellt. Die im Healthcare-Bereich und in der Luxushotellerie tätige Gruppe hat den Umsatz 2017 dank einer Übernahme deutlich gesteigert, sie musste allerdings auf Seiten der operativen Marge Abstriche machen. Im laufenden Jahr sollen Einsparungen die Profitabilität wieder verbessern.

Erneut klar steigende Kurs sind bei SNB (+9,7%) zu sehen. Orascom gewinnen 5,8%. Die ägyptische Tochter hat 2017 die Rückkehr in die schwarzen Zahlen geschafft. (awp/mc/pg)

