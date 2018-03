New York – Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Donnerstag in einem weltweit freundlichen Marktumfeld moderat zugelegt. Die Ängste vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China könnten nachlassen, da beide Seiten offenbar an einer Lösung des Streits interessiert seien, kommentierte Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda.

Der Dow stieg im frühen Handel um 0,52 Prozent auf 23 972,77 Punkte. Ernüchternde US-Konjunkturdaten verhinderten grössere Gewinne. So hatte sich in der Region Chicago das Geschäftsklima im März deutlich eingetrübt.

Damit winkt dem Dow ein versöhnlicher Ausklang der turbulenten, verkürzten Handelswoche vor Ostern, für die sich aktuell ein Plus von knapp 2 Prozent abzeichnet. Für den Monat März steuert er indes auf ein Minus von mehr als 4 Prozent zu und für das erste Quartal auf einen Verlust von rund 3 Prozent.

Insofern steht das Börsenbarometer vor dem Ende einer imposanten Serie: 9 Quartale in Folge – also seit Herbst 2015 – kannte es nur den Weg nach oben. Eine längere Serie war ihm zuletzt zwischen 1995 und 1997 mit 11 Gewinn-Quartalen gelungen. Um die Rekordjagd doch noch fortzusetzen, müsste er es bis zum Handelsschluss über 24 719 Punkte schaffen, also einen Kurssprung von über dreieinhalb Prozent hinlegen.

Für den breit gefassten S&P 500 ging es am Freitag um 0,52 Prozent auf 2618,45 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 rückte nach einem verhaltenen Start um zuletzt 0,25 Prozent auf 6477,03 Punkte vor.

Mit Blick auf einzelne Unternehmen richtete sich der Fokus einmal mehr auf die Technologiewerte. So weitete die Aktien von Amazon ihre Vortagesverluste aus und fielen um mehr als 2 Prozent. US-Präsident Donald Trump hat den Onlinehändler auf dem Kieker. „Sie zahlen wenig oder gar keine Steuern an Bundesstaaten und Kommunen und sie benutzen unser Postsystem als ihren Botenjungen“, wetterte Trump auf Twitter. Dies lasse den Vereinigten Staaten enorme wirtschaftliche Schäden entstehen. Viele Tausend Einzelhändler würden aus dem Geschäft gedrängt.

Für die Anteilscheine des Elektroautoherstellers Tesla ging es mit einem Minus von rund 2 Prozent ebenfalls weiter nach unten. Der Experte Romit Shah vom japanischen Analysehaus Nomura reduzierte unter anderem wegen einer zu erwartenden milliardenschweren Kapitalerhöhung das Kursziel von 500 auf 420 US-Dollar. Aktuell notieren die Aktien bei rund 250 Dollar. Ein grosser Teil der jüngsten Kursverluste sei auf unbegründete Sorgen zur Bilanz, zum Insolvenzrisiko und der Sicherheit der Passagiere in den Fahrzeugen zurückzuführen. Dabei erfahre die E-Mobilität enormen Zulauf, der Wettbewerb sei vergleichsweise gering, und mit der Produktion des Model 3 machten die Kalifornier weiter Fortschritte.

Dagegen ging es für die Papiere des Flugzeugbauers Boeing im Dow um knapp 1 Prozent hoch. Sie profitierten offenbar davon, dass die britische Bank Barclays die Beobachtung mit einer Kaufempfehlung aufgenommen hatte. Dass einige Computer bei Boeing vom Erpressungstrojaner WannaCry befallen worden waren, liess die Anleger kalt. Der Flugzeugbauer hat das Problem nach eigenen Angaben schnell in den Griff bekommen. (awp/mc/pg)

