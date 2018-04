St. Gallen – Die Schweiz ist dieses Jahr Ehrengast an der Art Paris Art Fair. Anlässlich des Schweizer Auftritts in Paris wird auch eine Ausstellung mit ausgewählten Werken der Helvetia Kunstsammlung gezeigt – alles Ankäufe der letzten zehn Jahre. Die Ausstellung ist wie der gesamte Schweizer Auftritt von Karine Tissot kuratiert worden.

Am 4. April 2018 öffnet die Art Paris Art Fair zum 20. Mal ihre Tore. Die Schweiz ist dieses Jahr Ehrengast. In diesem Rahmen werden rund 100 zeitgenössische Schweizer Künstlerinnen und Künstler gezeigt. Teil des Schweizer Auftritts ist auch eine Ausstellung mit Werken der Helvetia Kunstsammlung. Die Ausstellung mit dem Namen «Panorama» ist wie der gesamte Schweizer Auftritt von Karine Tissot, Leiterin des Centre d’Art Contemporain d’Yverdon-les-Bains, kuratiert worden. Die Ausstellung gibt einen Überblick über die Ankäufe der Helvetia Kunstsammlung der letzten zehn Jahre und somit über das jüngere Schweizer Kunstschaffen. «Panorama» umfasst 43 Werke unterschiedlicher Medien: Malerei, Zeichnung, Fotografie, Grafik, aber auch Video und Skulpturen.

Drei verschiedene Zugänge zur Schweiz

Die Ausstellung gliedert sich in drei Teile, die jeweils ineinander übergehen und von drei möglichen Schweizer Landschaften erzählen. Weit entfernt von einer historischen oder wissenschaftlichen Auseinandersetzung wird die Hängung in einem formalen Dialog gedacht, der sowohl von der Abstraktion als auch von der Figuration genährt wird. Damit erinnert «Panorama» auch daran, dass eine Sammlung zeitgenössischer Schweizer Kunst meist verschiedene Stilrichtungen, Medien, Formate, Techniken und Träger umfasst.

Der erste Teil der Ausstellung stellt eine grafische Landschaft in den Vordergrund. Im Zentrum steht ein grossformatiges Werk von Adrian Schiess, bei dem der Künstler die graduelle Intensität verschiedener Farbtöne innerhalb eines Formats variiert. Weiter werden Arbeiten von Francis Baudevin, Corsin Fontana, Aloïs Godinat oder Alex Hanimann gezeigt.

Alpen als Leitmotiv – zart, herrisch und idyllisch

Ein zweites, romantisches Kapitel beginnt mit dem Alpenrelief, dem Leitmotiv der Schweizer Kunst seit dem 18. Jahrhundert. Die Berge werden ganz unterschiedlich dargestellt: Von Michel Grillets zarten Aquarellen bis zur ungestümen Installation des jungen Christopher Füllemann, vom expressiven Pinselstrich Conrad Jon Godlys bis zur virtuellen Komposition von Monica Studer und Christoph van den Berg.

Im letzten Teil schlägt die Kuratorin einen Horizont vor, hauptsächlich in zwei Tönen – schwarz und weiss. Damit wird an die Bedeutung der Zeichnung in der Schweizer Kunst in den letzten Jahren und insbesondere die Verwendung von Linien in unterschiedlichen Ausdrucksformen erinnert. Hadrien Dussoix‘ Spraygemälde erscheint neben Spuren von Tierfellen von Michael Günzburger und den zwei- und dreidimensionalen Werken von Franziska Furter. Der Einfallsreichtum von Bernard Voïta trifft auf den Do-it-yourself-Geist von Augustin Rebetez und das Ganze endet mit einer Explosion von Hanspeter Hofmann.

Vielfältiges Engagement für die Kunst

Die Helvetia Kunstsammlung umfasst mehr als 1700 Werke zeitgenössischer Schweizer Kunst von über 400 Künstlerinnen und Künstlern. Ihre Anfänge gehen auf die 1940er-Jahre zurück. Damit zählt die Helvetia Kunstsammlung zu den bedeutendsten ihrer Art. Neben der Kunstsammlung verleiht Helvetia einen Kunstpreis zur Förderung junger Kunstschaffender und unterstützt vier Schweizer Museen bei der Digitalisierung ihrer Bestände. Helvetia ist aber nicht nur Kunstsammler und Kunstförderer, sondern versichert auch Kunst. Im Heimmarkt Schweiz ist Helvetia bei der Kunstversicherung die Nummer 1. In Frankreich, Belgien, Deutschland und Spanien verfügt Helvetia über eine attraktive Nischenposition, die weiter ausgebaut werden soll. Für den Markt in Mittel- und Südamerika verfügt Helvetia ein Verkaufsbüro in Miami, für den asiatischen Markt Niederlassungen in Singapur und Kuala Lumpur. (Helvetia/mc/ps)

Über die Helvetia Gruppe

Die Helvetia Gruppe ist in 160 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewachsen. Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen im Heimmarkt Schweiz sowie in den im Marktbereich Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien. Ebenso ist Helvetia mit dem Marktbereich Specialty Markets in Frankreich und über ausgewählte Destinationen weltweit präsent. Schliesslich organisiert sie Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg und Jersey. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im schweizerischen St.Gallen.

Helvetia ist im Leben- und im Nicht-Lebengeschäft aktiv; darüber hinaus bietet sie massgeschneiderte Specialty-Lines-Deckungen und Rückversicherungen an. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt auf Privatkunden sowie auf kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zum grösseren Gewerbe. Die Gesellschaft erbringt mit rund 6 600 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 5 Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 8.64 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2017 ein Ergebnis aus Geschäftstätigkeit von CHF 502.4 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt.

