Berlin – Vom 14. – 16. Dezember 2018 findet in Berlin der grösste Europäische Heilpraktiker-Dozenten Kongress statt. Teilnehmer, Aussteller und Referenten werden im Kongresshotel MOA in Berlin viel Neues zu Behandlungsmethoden, neuen Produkten und brandaktuellen Themen erfahren.

Der Kongress bietet nebst hoch interessanten Vorträgen auch spannende Workshops. Gleichzeitig wird mit dem Kongress die weltweit erste Einführung der ISO-Zertifizierung von Therapeuten nach ISO Norm 17024/29990 umgesetzt. Der Kongress bietet auch eine perfekte Plattform für Fortbildungsseminare der Dozenten und Erfahrungsaustausch zwischen praktizierenden Dozenten und Vertretern der Partnerfirmen aus Herstellung und Forschung.

Alpensymposium als Referenz

Die MICE Service Group in Berlin wurde mandatiert, nebst der Suche und Buchung des passenden Tagungshotels, auch den Kongress mit seinem Team operativ durchzuführen. Veranstalter Roger Herzog dazu: «Oliver Stoldt führt mit seinem Unternehmen in der Schweiz jährlich das Internationale Alpensymposium durch, dieses professionelle Know-How haben wir uns gesichert und werden mindestens die nächsten zwei Jahre den Paramed Dozenten-Kongress mit ihm in Berlin umsetzen.» Beim grössten europäischen Heilpraktiker-Kongress werden ca. 1’400 Teilnehmer, Dozenten und Aussteller erwartet. Oliver Stoldt: «Mit dem Hotel MOA und General Manager Paolo Masaracchia haben wir eine hervorragende Location gefunden, die den Ansprüchen des Kongresses perfekt dient. Grosse Eventhall für Opening-Evening und Gala-Night sowie 20 Tagungsräume, die wir für die Workshops benötigen. Mit dem Kongress werden wir ca. 3’200 Logiernächte nach Berlin bringen, für das Hotel und die Stadt Berlin eine tolle Veranstaltung.» (MICE/mc/hfu).