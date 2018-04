Schaan – Der Investor Summit Liechtenstein findet diesen Oktober zum 7. Mal statt. Startups auf Kapitalsuche haben dort die Möglichkeit vor einem hochkarätigen Publikum bestehend aus Entscheidungsträgern und Investoren zu pitchen.

Um am Summit teilnehmen, können sich interessierte Startups bis am 30. April online bewerben. Die Vorstandsmitglieder des Vereins Liechtensteiner Investitionsmarkt treffen anschliessend eine Vorselektion und laden ausgewählte Unternehmen zu einem Pitch-Training ein. Die Teilnahme am Training ist obligatorisch.

Die Sieger des Auswahlverfahrens gewinnen einen Auftritt am Investor Summit Liechtenstein, um ihr Unternehmen vor mehr als 200 Teilnehmern zu präsentieren. Dadurch erhalten sie die Möglichkeit, sich vor einem hochkarätigen Publikum vorzustellen und Kontakte zu knüpfen.

In vergangenen Jahren haben Startups wie Nomoko, Advertima, Book a tiger, Senozon und Adaptricity am Investor Summit Liechtenstein gepitcht. Die Veranstaltung findet am 31. Oktober im Veranstaltungszentrum SAL in Schaan Liechtenstein statt. (ISL/mc/hfu)