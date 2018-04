Zürich – Swiss Re und der japanische Technologiekonzern Softbank suchen weiterhin nach Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit. Softbank möchte sich dabei an Swiss Re beteiligen, der Anteil der Japaner am Rückversicherer wird jedoch die Marke von 10% wohl nicht überschreiten. Swiss Re will künftig weiter in neue Technologien investieren.

Damit würden sich die Japaner weniger stark engagieren als bislang angenommen. Zuletzt war in den Medien von einer Beteiligung im Umfang von 25% die Rede. Gleichzeitig würden die beiden Parteien verschiedene Bereiche für eine potenzielle strategische Zusammenarbeit erkunden, teilte der Rückversicherer am Mittwoch im Vorfeld des Investorentags mit.

Die Gespräche hinsichtlich einer möglichen Partnerschaft und Minderheitsbeteiligung befänden sich aber weiterhin in einem frühen Stadium. Ob es zu einer Kooperation oder dem Kauf einer Beteiligung komme, sei daher noch offen.

Kein frisches Kapital

Wie die Kooperation aussehen könnte, bleibt somit weiterhin ungewiss. Softbank dürfte an den riesigen Datenbeständen der Swiss Re ein Interesse bekunden. Für Swiss Re könnte sich eine Kooperation im Rahmen des Ausbaus der Unternehmensversicherungs-Sparte Corporate Solutions lohnen.

Klar bleibt, dass Swiss Re kein frisches Kapital aufnimmt, um etwa die Softbank-Beteiligung zu ermöglichen. Der Rückversicherer bekräftigt in diesem Zusammenhang in der Mitteilung, dass er über eine „weiterhin sehr starke“ Kapitalausstattung verfügt und dass keine Ausgabe von neuem Kapital in Erwägung gezogen wird.

Investitionen in Technologie

Der Fokus am heutigen Investorentag richtet sich aber auch auf operative Themen, wobei Swiss Re zu den verschiedenen Sparten über die künftige Entwicklung informiert. Der Rückversicherer sieht sich für die Zukunft gut aufgestellt und solide kapitalisiert, um mit Blick auf die Digitalisierung in Wachstumschancen zu investieren. Investitionen in die Forschung und Entwicklung sollen laut Mitteilung die Grundlage für eine überdurchschnittliche Performance bilden.

Mit einer Swiss Solvency Test-Quote (SST) von 269% im Jahr 2018 verfüge Swiss Re weiterhin über eine branchenweit führende Kapitalausstattung. Damit liege man „erheblich“ über der Sollkapitalausstattung von 220%. Nach dem Konzept Solvabilität II steht die Solvenzquote der Gruppe bei über 310%. Damit sei man resistent gegen allfällige Marktschwankungen aufgestellt.

Ein wichtiger Baustein für den zukünftigen Erfolg sei zudem die Technologiestrategie. Swiss Re will über interne Entwicklungen und strategische, externe Partnerschaften sich Zugang zu neuen Risikopools verschaffen. Auch soll das Potenzial von Daten besser ausgeschöpft, die Wertschöpfungskette optimiert und die Wettbewerbsfähigkeit der Kunden verbessert werden.

„Wir sind eine ‚Risk Knowledge Company‘ mit einem starken Fokus auf Forschung & Entwicklung“, lässt sich CEO Christian Mumenthaler zitieren. Und ergänzt: „Dank unserem Wissen bleiben wir ein attraktiver Partner für unsere Kunden und entwickeln gemeinsam mit ihnen Lösungen zur Bewältigung der Deckungslücke.“ Neue Betätigungsfelder gebe es etwa beim Erstellen von Cyberrisiko-Szenarien.

Verbessertes Marktumfeld

Laut Mumenthaler habe sich das Marktumfeld in der Rückversicherungsbranche weiter verbessert. „Steigende Preise dürften insbesondere Property&Casualty Reinsurance sowie Corporate Solutions begünstigen“, ist er überzeugt. Und gleichzeitig würden sich steigende Zinsen positiv auf die Kapitalanlagen der Gruppe auswirken sowie dem langfristigen Geschäft der Leben- und Haftpflicht-Rückversicherungssparten zugutekommen.

Auch das Geschäft mit offenen Versicherungsbeständen dürfte sich für Life Capital weiterhin positiv entwickeln. Der Bereich habe die Zielvorgabe einer Cash-Generierung von 1,4-1,7 Mrd USD für die Periode 2016-18 bereits im vergangenen Jahr erreicht. Neu gilt daher das Ziel von 2,3-2,5 Mrd.

An den Gruppenzielen hält Swiss Re fest. Nach wie vor wird im Kern über den Versicherungszyklus eine Eigenkapitalrendite angestrebt, die den risikofreien Zinssatz zehnjähriger US-Staatsanleihen um mindestens 700 Basispunkte übertrifft. Und das ökonomische Eigenkapital je Aktie soll jährlich um 10% ansteigen. (awp/mc/pg)

