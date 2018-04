Zürich – Um Unternehmen beim Verändern, Anpassen und Erreichen von neuem Wachstum bei entsprechender Geschwindigkeit und in entsprechender Grössenordnung zu unterstützen, eröffnet Accenture (NYSE: ACN) am 10. April 2018 ein Future Camp in Zürich. Dieser Raum für digitale Innovation schafft für Klienten, Start-ups und Technologieanbieter ein einzigartiges Umfeld, um gemeinsam mit Accenture-Experten Ideen für neue digitale Produkte und Dienstleistungen zu kreieren, zu entwickeln und zu testen. Der neue Standort an der Fraumünsterstrasse 16 in der Nähe der Limmat bietet Zugang zum Accenture Cloud Innovation Center for Financial Services und zum Accenture Liquid Studio.

Im Future Camp begeben sich Klienten auf eine Innovationsreise, auf der Geschäftsprobleme oder neue Technologien gemeinsam aus dem Blickwinkel des Nutzers betrachtet und kreativ gelöst werden. Im Zentrum steht dabei die Frage, in welchem Umfang und in welcher Geschwindigkeit der digitale Wandel die jeweilige Branche des Klienten verändert. Daraus ergeben sich Ideen für neue Strategien, Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen, die schnell designt, prototypisiert und auf ihre Umsetzung getestet werden können. Auf Basis seiner Branchenexpertise und Forschungsfähigkeiten bietet Accenture seinen Klienten einen kompletten Lebenszyklus-Ansatz, um unternehmerische Herausforderungen besser zu bewältigen und die Entwicklung nutzerzentrierter Service-Modelle unter Verwendung innovativer digitaler Technologien zu beschleunigen.

Teil des globalen Netzwerks von Accenture

Das Future Camp ist Teil des globalen Netzwerks von Accenture Studios, Innovationszentren und Labs, einschliesslich weiterer Future Camp-Standorte in Genf, Basel, Wien, Frankfurt, München und Hamburg. Es ist der Eintrittspunkt in Accentures Innovationsarchitektur, – von der Forschung, über Ventures und Labs bis hin zu Studios, Innovations- und Delivery-Zentren – um für Klienten disruptive Innovationen zu entwickeln, bereitzustellen und diese schnell in ihr Geschäftsmodell zu integrieren.

Das Future Camp verfügt über ein multidisziplinäres Team von Innovationsexperten, Designern, Entwicklern, Technologen und Strategen, die Klienten helfen, die speziellen Herausforderungen ihrer Branche zu verstehen, von der Kultur über die Ideenfindung und Umsetzung, bis hin zur Ausrichtung ihrer Strategie, um sich in einem sich schnell wandelnden digitalen Umfeld zu behaupten.

Zusätzlich und als integrierter Bestandteil des Future Camp bietet Accenture Klienten aus dem Bereich Financial Services Zugang zum neuen Accenture Cloud Innovation Center for Financial Services. Dieses verfügt über die notwendige Agilität, um Cloud-basierte Innovationen schnell, branchenspezifisch und kostengünstig zu entwickeln. Die Hybrid-Multi-Cloud-Landschaft des Centers, die von Accenture mit Allianzpartnern aus seinem Cloud-Ökosystem erstellt wurde, ermöglicht es Klienten, spezifische Anwendungsszenarien zu erkennen und Integrationstests durchzuführen. Das Center ist so konzipiert, dass es die Anforderungen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA sowie die regulatorischen Anforderungen anderer europäischer Schlüsselmärkte unterstützt.

Accenture Innovation Hub und Liquid Studio

In der Nähe des Future Camp in der St. Annagasse 9, Zürich, hat Accenture vor kurzem den Accenture Innovation Hub mitsamt Liquid Studio eröffnet. Das Liquid Studio komplettiert die durchgehende Innovationsreise, auf der mit Klienten innovative Ideen schneller in konkrete Software-Lösungen übersetzt werden. Im Liquid Studio arbeiten Klienten Seite an Seite mit hochqualifizierten Accenture Mitarbeitenden an digitalen Applikationsprototypen und dank disruptiver Technologien – unter anderem Künstliche Intelligenz, Blockchain und Cloud – an einer einmaligen Kundenerfahrung, die sich durch Geschwindigkeit und Agilität auszeichnet.

Weitere Informationen über das Accenture Future Camp finden Sie unter www.accenture.de/futurecamp. (Accenture/mc/ps)

