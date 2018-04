Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt hat nach zwei positiven Handelstagen wieder den Rückwärtsgang eingelegt und verbucht bis am Mittag leichte Abgaben. Nachdem sich die Situation im Handelsstreit zwischen den USA und China zuletzt entspannt hat, richte sich der Fokus der Investoren wieder vermehrt auf makroökonomischen Daten, heisst es am Markt. Vor den am Nachmittag zur Publikation anstehenden US-Inflationsdaten hielten sich diese zurück.

Die Ökonomen gehen davon aus, dass die Inflation in den USA zuletzt gestiegen ist. Der Verlauf der US-Teuerung beeinflusst massgeblich auch die Entscheidungen der US-Notenbank Fed über weitere Erhöhungen der Leitzinsen. Am Abend veröffentlicht dann das Fed das Protokoll seiner letzten Sitzung vom März, das die Investoren nach Hinweisen auf den Zinserhöhungs-Pfad der Notenbank absuchen dürften.

Der Swiss Market Index (SMI) tendiert gegen 12 Uhr um 0,21% Prozent im Minus bei 8’737,03 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt um 0,17 Prozent auf 1’431,98 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,22 Prozent auf 10’239,98 Punkte nach. Von den 30 wichtigsten Titel notieren 16 im Minus, 14 im Plus und zwei unverändert.

Klare Abgaben im SMI/SLI gibt es für Zykliker wie Sika (-1,2%), Adecco (-1,1%) oder Lonza (-1,0%). Die Analysten von Bernstein erwarten im Streit des Sika-Managements mit den verkaufswilligen Familienaktionären die Publikation eines Gerichtsentscheids noch in der laufenden Woche. Die Experten setzen dabei zwar auf ein positives Ergebnis für Sika, ein Urteil zugunsten der Familie könnte hingegen eine „Schockwirkung“ für den Markt haben, heisst es.

Belastet werden die Indizes zudem von klaren Abgaben der Novartis-Aktien (-1,0%). Eine am Morgen mitgeteilte US-Zulassungserweiterung für das Medikament Afinitor Disperz (Everolimus) beeinflusst den Kurs kaum. Bei den weiteren Schwergewichten geben Nestlé (-0,2%) nach, während Roche (+0,1%) leicht zulegen.

Wenig verändert zeigen sich die Grossbankenwerte UBS (+0,1%) und CS (unv.). Die UBS hat in dem seit Jahren schwelenden Millionen-Streit mit den Leipziger Wasserwerken eine weitere Niederlage einstecken müssen: Das höchste britische Gericht wies am Dienstag einen Antrag der Grossbank ab, in dem Fall nochmals eine Berufung zuzulassen.

Etwas zulegen können dagegen die Titel des Zementkonzerns LafargeHolcim (+0,1%). Unterstützung erhalten die Titel vom Morgan Stanley-Aktienresearch, das die Abdeckung für die Zement-Titel mit „Overweight“ aufnimmt. Die derzeitige Skepsis am Markt biete Raum für positive Ergebnisüberraschungen, glauben die Analysten der US-Bank. Ebenfalls klar im Plus notieren die als krisenfest geltenden Swisscom (+0,8%) sowie die Aktien des Duty-Free-Unternehmens Dufry (+1,1%) sowie des Versicherers Zurich (+1,6%).

Am breiten Markt sind Barry Callebaut (-4,4%) nach einem positiven Handelsstart klar ins Minus gedreht. Der Schokoladenkonzern hat am Morgen Zahlen zum ersten Halbjahr 2017/18 präsentiert, die über den Erwartungen ausgefallen waren. Barry Callebaut laufe momentan auf Hochtouren und habe ein starkes Ergebnis präsentiert, lobte etwa die ZKB. Skeptischer zeigen sich etwa die UBS-Analysten: Investoren würden den „Gewinn-Mix“ überschätzen, heisst es mit Verweis auf positive Währungsentwicklungen.

Heftige Abgaben gibt es zudem für die Titel des Industriekonzerns Sulzer (-6,6%). Ein Sprecher bestätigte am Morgen Medienberichte, dass Sulzer-Konti in den USA wegen er Sanktionierungsmassnahmen gegen den Grossaktionär Viktor Vekselberg derzeit eingefroren sind. Am Markt wurde zudem darüber berichtet, dass die Grossbanken UBS und CS wegen den Unsicherheiten den Handel mit der Sulzer-Aktie eingestellt hätten.

Fester notieren Molecular Partners (+2,4%), nachdem das Biotechunternehmen eine Zusammenarbeit bei einem Krebsmittel mit dem Pharmakonzern AstraZeneca angekündigt hat. Dagegen geben die Titel des Milchverarbeiters Hochdorf (-2,3%) nach einer Ratingsenkung durch die Credit Suisse auf „Underperform“ nach. Die Aktien der Schweizerischen Nationalbank (-8,9%) kommen zudem weiter von dem Anfang Monat erreichten Allzeithoch zurück. (awp/mc/pg)

