Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstagmittag stabilisiert. Tags zuvor hatte die Zuspitzung des Syrien-Konflikts für Verunsicherung gesorgt. Doch inzwischen ist das Weisse Haus in Bezug auf mögliche Raketenangriffe in Syrien etwas zurückgerudert. „Von daher gibt es erst einmal keinen Grund für weiter fallende Kurse“, hiess es aus dem Handel. Allerdings herrsche an den Märkten weiterhin eine gewisse Verunsicherung, weshalb auch die Luft nach oben dünn bleibe.

„Trump bleibt in dieser Auseinandersetzung unberechenbar, was die Marktteilnehmer gar nicht mögen“, so der Kommentar eines Analysten. Ausserdem würden die als sichere Häfen bekannten Rohstoffe Gold und Öl dynamisch steigen – „ein Signal, dass sich etwas zusammenbrauen könnte“. Neben der Politik habe auch der falkenhafte Ton im am Vorabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung bei den Anlegern kaum Kaufstimmung aufkommen lassen, berichteten andere Marktteilnehmer. In der Schweiz ist die Agenda zwar dünn, doch sorgen Sulzer erneut für Gesprächsstoff.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 11.50 Uhr im Gegensatz zum Vormittag leicht höher und zwar um 0,10 Prozent bei 8’717,31 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,26 Prozent auf 1’429,23 Zähler, und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,12 Prozent auf 10’218,23 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titel stehen 19 im Plus, neun im Minus und zwei (Schindler, Vifor) unverändert.

Am deutlichsten im Plus notieren Clariant (+1,6%). Doch auch Zurich (+1,5%) tendieren klar positiv. Die Papiere haben damit den Dividendenabgang von Ende letzter Woche allerdings noch nicht verdaut und verbleiben noch immer klar unter dem vorherigen Niveau. Erklärt wird dies im Handel mit einer abwartenden Haltung am Markt. Analysten erklärten dies mit den Vorgängen bei Branchennachbar Swiss Re (+0,3%), wo der Einstieg von Softbank noch immer in der Schwebe ist. Die Investoren wollten die Ereignisse abwarten, ehe sie sich für einen der beiden Assekuranztitel entschieden, ist am Ring zu hören.

Bergauf geht es auch mit Zyklikern wie Lonza (+1,2%), LafargeHolcim (+0,9%) oder Sika (+0,3%). Sika werden somit von einer Kurszielsenkung durch UBS bisher nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die schwierigen Wetterbedingungen dürften einige Probleme bereiten, hiess es.

Ein Plus gibt es auch für die Grossbankentitel UBS und Credit Suisse (je +0,5%). Und News gibt es auch zu Sonova (+0,5%). Der Hörgerätehersteller präsentiert anlässlich einer Branchenkonferenz neue Produkte.

Im Minus stehen im Gegensatz dazu Givaudan (-0,7%), dicht gefolgt von den Papieren des SMI-Schwergewichts Nestlé (-0,6%). Diese Valoren erweisen sich somit mit den anderen Schwergewichten Roche und Novartis (je -0,1%) als Belastung für den Gesamtindex. Talwärts geht es ausserdem mit Adecco (-0,6%) und Geberit (-0,4%).

Für viel Gesprächsstoff sorgen am breiten Markt Sulzer, die um 10% anspringen. Vorangegangen ist die Genehmigung der US-Behörden zur Anfang der Woche angekündigten Übernahme eigener Aktien von Viktor Vekselbergs Renova Gruppe. Sulzer sieht sich damit von den US-Sanktionen befreit. Zu relativieren ist der heutige Kurssprung insofern, als dass nach Bekanntwerden der Sanktionen die Sulzer-Aktien in der laufenden Woche zuvor knapp 23% an Wert eingebüsst hatten.

In geringerem Ausmass können auch die „Vekselberg-Papiere“ von OC Oerlikon (+1,5%) von der guten Botschaft bei Sulzer profitieren – trotz dem heutigen Dividendenabgang. Und auch bei Schmolz + Bickenbach (+2,2%) zeigt sich, dass wohl viele Anleger aufatmen.

Weiter hat sich das Unternehmen Poenina (+3,9%) das erste Mal seit der Kotierung im September in die Bücher schauen lassen. Umsatz und Gewinn konnten 2017 klar gesteigert werden.

Die Papiere des Drehmaschinenherstellers Tornos (+9,0%) profitieren von einem guten Start ins neue Jahr. Im ersten Quartal 2018 habe sich der Auftragseingang weiterhin auf einem „erfreulich hohen“ Niveau bewegt, hatte die Gesellschaft am Vortag mitgeteilt. (awp/mc/pg)

