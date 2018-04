Von Helmuth Fuchs

Im Interview nimmt Olga Feldmeier, CEO Smart Valor, Stellung

„Wir bewegen uns langsam in eine Welt, in der wir parallel zwei Systeme haben werden: Die grossen Public Blockchains, die nicht so schnell, dafür aber eben öffentlich und transparent sind. Die andere Welt, die gerade entsteht, ist die der Enterprise Blockchains. Hier entfällt der ganze Proof of Work.“

„Grosse Bestandteile der Datenverarbeitung, Speicherung etc. wird in Zukunft „off-chain“ passieren und nur Daten, die notwendig sind um die Sicherheit und Transparenz herzustellen, werden in die Public Blockchain gehen.“