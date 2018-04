Winterthur – Der Industriekonzern Sulzer hat von der US-Behörde OFAC (Office of Foreign Assets Control) die Genehmigung für die Übertragung der von Renova erworbenen Anteile an eigenen Aktien erhalten. Damit sollte sich die durch blockierte Konti in den USA beeinträchtigte Geschäftstätigkeit wieder normalisieren können.

Die Aktienübertragung sei nun abgeschlossen und Renova nur noch Minderheitsaktionär mit einem Anteil von 48,83%, teilt Sulzer am Donnerstag mit. Den Anteil an im Eigenbesitz befindlichen Aktien beziffert Sulzer auf 15,24%.

Sulzer hatte am Montag angekündigt, 5 Millionen eigene Aktien vom Grossaktionär Renova zurückzukaufen. Der Schritt wurde notwendig wegen der von den USA am Ende der Vorwoche angekündigten Sanktionen gegen verschiedene russische Oligarchen, darunter Viktor Vekselberg, den Besitzer von Renova.

Keine „blocked person“ mehr

Sulzer weist darauf hin, dass das Unternehmen nun keine „blocked person“ mehr sei und keinen Sanktionen nach US-Recht mehr unterliege. Global könne nun der „normale Betrieb“ wieder aufgenommen werden. Hinsichtlich der blockierten Vermögenswerte würden nun die notwendigen Schritte unternommen, um eine baldige Freigabe zu erreichen.

Sulzer räumt ein, dass die Geschäftstätigkeit durch die US-Massnahmen „erheblich beeinträchtigt“ gewesen sei, dass die langfristige Entwicklung darunter aber nicht gelitten habe.

Weitere Einzelheiten zu diesem Thema will Sulzer zusammen mit dem Bestellungseingang im ersten Quartal am 19. April 2018 bekanntgeben. (awp/mc/ps)

Börsenkurs bei Google Finance