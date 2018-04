Zürich – Weltweit nehmen die Handelshürden zu. Dieser Trend stellt viele Schweizer KMU zwar vor besondere Herausforderungen, der ausserordentlich guten Exportstimmung tun sie aber keinen Abbruch. Gemäss der aktuellen Umfrage von Switzerland Global Enterprise (S-GE) bleibt die Exportstimmung auch im 2. Quartal 2018 auf höchstem Niveau stabil.

Zwei Drittel aller befragten KMU rechnen im 2. Quartal 2018 mit weiter steigenden Exporten. Das bestätigt auch das Credit Suisse Exportbarometer. Dieses liegt erneut weit in der Wachstumszone und untermauert damit die optimistische Exportprognose von plus 4 % für 2018. Am stärksten wachsen dürften zyklische Branchen wie MEM und Chemie, während die Pharmabranche den konjunkturellen Aufschwung voraussichtlich weniger stark spüren wird. Trotz protektionistischen Tendenzen und zunehmenden Handelshürden schätzt jedes zweite KMU die internationalen Wachstumschancen heute gleich gut ein wie vor fünf Jahren.

Sascha Jucker, Ökonom bei der Credit Suisse, sagt dazu: «Mit MEM und Chemie legen jene Branchen am stärksten zu, die in den vergangenen Jahren am meisten unter dem starken Franken gelitten hatten. Dass die Exporte insgesamt auch ohne grosse Wachstumsimpulse des wichtigen Pharmasektors wachsen, ist sehr positiv zu werten.»

Alberto Silini, Leiter Beratung bei Switzerland Global Enterprise (S-GE), stellt fest: «Die Schweizer KMU lassen sich von Handelshürden und Protektionismus nicht einschüchtern. Das zeugt von grossem Optimismus und zeigt, wie robust der Wachstumstrend im laufenden Jahr ist.»

