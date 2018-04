Luzern / Küsnacht / Zürich – Der Schweizer Online-Krankenversicherer Sanagate AG, eine unabhängige Tochtergesellschaft der CSS Versicherung, startet auf seiner im Juli 2017 lancierten digitalen Gesundheitsplattform SanaHealth ein Punktesystem, um seine Nutzer für einen gesunden Lebensstil zu motivieren. SanaHealth wird von dacadoo betrieben. Das neue verhaltensbasierte Punktemodell wurde sowohl von dacadoo als auch von Loylogic entwickelt, welche auch den Punkteshop für das Programm bereitstellen.

Seit 2009 bietet Sanagate in der Schweiz eine Online-Krankenversicherung an und ist eine eigenständige Tochtergesellschaft der CSS Versicherung mit Verwaltungssitz in Luzern. Der Online-Versicherer hat 2017 den nächsten Schritt in der digitalen Gesundheitsprävention für seine Kunden gewagt, als er sein Angebot um die digitale Gesundheitsplattform SanaHealth erweitert hat.

Loylogic, der weltweit führende Anbieter von E-Commerce- und E-Payment-Lösungen für Kundenbindungsprogramme, implementiert und führt die Punkteeinlösung des Programms auf seiner marktführenden Produkteplattform REX. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Loyalitätsbranche und den Punkteprogrammen wurde Loylogic zum strategischen Partner, um dieses Treueprogramm für die Gesundheitsindustrie in seinem Heimatmarkt Schweiz bereitzustellen.

SanaHealth wurde in der Schweiz von dacadoo entwickelt und richtet sich an Schweizer Kunden von Sanagate. Es betrachtet die ganzheitliche Gesundheit der Benutzer, einschliesslich Bewegung, Ernährung, Schlaf, Stress und geistiges Wohlbefinden. Der automatisierte Coach der App hält die Nutzer auf dem Laufenden, indem er personalisierte Nachrichten bereitstellt und die Nutzer ermutigt, ihre persönlichen Gesundheitsziele zu erreichen. SanaHealth misst alle Aspekte der Gesundheit einer Person und stellt den Benutzern einen Gesundheitsindex zur Verfügung – eine Zahl zwischen 1 und 1’000, die sich in Echtzeit ändert, je nachdem wie sich der Gesundheitszustand entwickelt. Am 10. April 2018 startete Sanagate ein Punktesystem auf seiner SanaHealth-Plattform, um seine Benutzer für ein gesundes Verhalten zu motivieren. In einer ersten Pilotphase wird dieses neue System für eine begrenzte Gruppe von 1’500 Mitgliedern aktiviert. Das neue verhaltensbasierte Punktemodell wurde sowohl von dacadoo als auch von Loylogic entwickelt.

Das neue Modell umfasst alle Arten von Benutzern von aktiv bis nicht so aktiv und deckt alle Aspekte eines gesunden Lebens / Verhaltens ab, indem es für Bewegung, gesunde Ernährung, guten Schlaf und für mentales Wohlbefinden belohnt. Loylogic bietet auch den Produkte-Shop von SanaHealth an, so dass die SanaHealth-Nutzer eine End-to-End-Lösung erleben können, indem sie Punkte für gesundes Verhalten sammeln und diese Punkte im voll ausgestatteten Loyalty-Shop einlösen können.

Nuot Lietha, Leiter Marketing & Services bei Sanagate, erklärt diese innovative Ergänzung zu SanaHealth wie folgt: „Der Loylogic Punkte-Shop ist eine perfekte Ergänzung zur SanaHealth App, die von dacadoo entwickelt wurde. Unsere Kunden können jetzt belohnt werden, wenn sie ihre Aktivitäten das ganze Jahr über verfolgen. Dies ist ein zusätzlicher Anreiz für die Aufnahme und / oder Aufrechterhaltung eines gesunden Lebensstils.“

Dominic Hofer, Gründer und CEO von Loylogic, sagt: „Diese strategische Zusammenarbeit mit Sanagate und dacadoo zeigt, wie Loyalität das menschliche Verhalten positiv beeinflussen kann, um einen besseren und gesünderen Lebensstil zu fördern. Wir freuen uns, diese kraftvolle Vision zu stärken, indem wir jedem Einzelnen die Möglichkeit und die Ermutigung geben, seine Gesundheitsziele mit einem starken Produkteprogramm und einer attraktiven Einlösungsplattform zu erreichen.“

Peter Ohnemus, Gründer und CEO von dacadoo, kommentierte: „Was die Nutzer motiviert, aktiv zu bleiben, unterscheidet sich von Person zu Person. Einige sind durch Gamification-Funktionen motiviert, andere durch soziale Elemente auf der Plattform und wieder andere durch datengetriebenes Feedback. Durch das Hinzufügen des verhaltensbasierten Belohnungssystems mit dem Produkte-Shop von Loylogic fügt Sanagate der SanaHealth App ein wichtiges Engagement hinzu und erhöht dadurch die allgemeine Benutzerbindung der Plattform. Wir freuen uns sehr, dass Sanagate diesen innovativen Schritt unternommen hat und schauen positiv der Entwicklung und dem Ergebnis entgegen.“

Über Sanagate

Sanagate bietet seit 2009 Krankenversicherungen für preis- und kostenbewusste Menschen in der Schweiz an. Als unabhängige Tochter der CSS ist Sanagate vom Bundesamt für Gesundheit vollumfänglich anerkannt. Als Onlineversicherung bündelt Sanagate ihre Kräfte am Verwaltungsstandort in Luzern und führt keine kostspieligen Filialen. Dadurch kann gegenüber anderen Krankenversicherungen an Verwaltungskosten gespart werden. Dank des Kunden-Logins mySanagate haben die Versicherten ihre gesamten Versicherungsunterlagen jederzeit elektronisch auf einen Blick verfügbar. Seit Ende 2010 ist Sanagate auch ISO-zertifiziert und erreichte im Jahr 2015 die erste EFQM-Stufe „Committed to Excellence“. Weitere Informationen zu SanaHealth in Deutsch, Französisch und Italienisch finden Sie unter: www.sanagate.ch / www.sanablog.ch

Mehr Informationen zu SanaHealth: www.sanahealth.ch

Über Loylogic, Inc.

Loylogic ist der weltweit führende Loyalty-Innovator. Loylogic schafft mittels E-Commerce, Insight und Engagement aussergewöhnliche Erfahrungen für Mitglieder punktebasierter Kundenbindungsprogramme. Loylogic stärkt die Kundenbinungsprogramme, indem sie mittels Einblicken in das Kundenverhalten sowohl gegenwärtige wie auch zukünftige Bedürfnisse identifizieren und dadurch die richtigen Anreize schaffen. Die leistungsstarken Lösungen erhöhen das Kundenengagement und die Kundentreue nachhaltig. Gegründet in 2005 mit Büros auf der ganzen Welt und einem globalen Netzwerk von mehr als 500 Händlern und 2.000 Onlineshops, die Millionen von Produkten und Dienstleistungen anbieten, ist Loylogic der führende Anbieter punktebasierter E-Commerce- und E-Payment-Lösungen. Zu unseren Kunden gehören die weltweit führenden Loyalitätsprogramme. Weitere Informationen finden Sie unter www.loylogic.com.

Über dacadoo

dacadoo ist ein weltweit tätiges Schweizer Unternehmen, der die digitale Transformation im Gesundheitswesen und in der Versicherungsindustrie vorantreibt. Die umfassende digitale Plattform zur Gesundheitsprävention motiviert mit spielerischen Ansatz zu einem gesunden Lebensstil und macht Gesundheit individuell messbar. Die mobilen dacadoo Gesundheitslösungen kombinieren Motivationstechniken aus der Verhaltensforschung mit Funktionen aus Onlinespielen und sozialen Netzwerken. Auf der Basis des wissenschaftlich fundierten Gesundheitsindex und des Gesundheitscoachings durch den «Lifestyle Navigator» bietet dacadoo die führende digitale Lösung für Gesundheits- und Lebensversicherer sowie für betriebliche Gesundheits-förderung an. Dabei können sich Firmenkunden ebenso wie die dacadoo Benutzer stets auf den umfassenden Schutz und die Sicherheit ihrer Daten verlassen. Mehr Informationen unter www.dacadoo.com.