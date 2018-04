Zürich – Der Industriekonzern ABB hat im ersten Quartal 2018 den Auftragseingang und den Umsatz jeweils im zweistelligen Prozentbereich gesteigert. Ein guter Teil des Wachstums ist allerdings auf positive Währungseffekte zurückzuführen und ein kleinerer Teil auf die Übernahme der österreichischen B&R. Der Reingewinn ging gegenüber dem Vorjahr wegen des Wegfalls positiver Einmaleffekte klar zurück. Insgesamt hat ABB die Erwartungen mit den Zahlen aber übertroffen.

Der Umsatz legte um 10 Prozent auf 8,63 Milliarden US-Dollar zu. Rechnet man Konsolidierungs- und Währungseffekte von 2 Prozent bzw. 7 Prozent heraus ergibt sich noch ein Plus von 1 Prozent. Dabei stieg der Umsatz in den Divisionen Robotik & Antriebe und Elektrifizierungsprodukte aufgrund des anhaltend soliden Auftragswachstums. Dem standen der stabile Umsatz in der Division Industrieautomation gegenüber sowie der Umsatzrückgang in der Division Stromnetze, was auf den geringeren Auftragsbestand zum Jahresende 2017 zurückzuführen ist, wie ABB am Donnerstag mitteilt.

„Wir sind mit Auftragszuwächsen in allen Divisionen ins Jahr 2018 gestartet und haben Umsatz und operatives Ergebnis verbessert“, lässt sich CEO Ulrich Spiesshofer in der Mitteilung zitieren.

Leichte Margenverbesserung trotz höherer Rohstoffpreise

Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITA erhöhte sich um 12 Prozent auf 1’060 Millionen US-Dollar, während sich auf vergleichbarer Basis ein Plus von 4 Prozent ergab. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 20 Basispunkte auf 12,3 Prozent. Gestützt wurde das Betriebsergebnis durch Einsparungen, das höhere Volumen und einen positiven Produktmix, während die höheren Rohstoffpreise dies teilweise wieder aufhoben.

Der Reingewinn dagegen reduzierte sich um 21 Prozent auf 572 Millionen klar. Allerdings profitierte das Vorjahresergebnis noch von einem positiven Einmaleffekt aus dem Verkauf des Kabelgeschäfts. Ohne diesen nicht operativen Effekt hätte auch der Reingewinn denjenigen des Vorjahres übertroffen, betont ABB.

Auftragseingang in allen Divisionen gewachsen

Der Auftragseingang erhöhte sich um 16 Prozent auf 9,77 Milliarden US-Dollar. Bereinigt um Währungs- und Konsolidierungseinflüsse ergab sich noch ein Plus auf vergleichbarer Basis von 6 Prozent. Zu diesem Wachstum haben laut ABB alle Divisionen beigetragen. Am besten lief es in der Division Robotik & Antriebe, wo die Aufträge auf vergleichbarer Basis um 11 Prozent anzogen, am geringsten war der Zuwachs in der Division Stromnetze (+1%).

Die letztgenannte Division war auch die einzige, welche einen leichten Rückgang der operativen Marge verzeichnete. Dafür macht das Unternehmen den etwas geringeren Umsatz, den Produktemix sowie die laufenden Investitionen in das Transformationsprogramm unter den Namen „Power up“ verantwortlich.

Die Basisaufträge bis zu 15 Millionen Dollar, welche den Grossteil des Auftragseingangs ausmachen, zogen über alle Regionen hinweg gesehen auf vergleichbarer Basis um 5% an.

Mit den vorgelegten Zahlen hat ABB die Erwartungen der Analysten vor allem beim Auftragseingang und beim Umsatz deutlich übertroffen.

Ausblick stabil

Mit Blick nach vorne gibt sich ABB in der kurzen Frist relativ zuversichtlich. Die makroökonomischen Signale für Europa und die USA seien positiv und in China erwarte man weiterhin Wachstum. Die globalen Märkte wüchsen wieder, stellt ABB zudem fest; sie seien aber von Unsicherheiten in verschiedenen Teilen der Welt geprägt. Der Ölpreis und Währungseffekte würden das Unternehmensergebnis voraussichtlich weiterhin beeinflussen. Der Ausblick ist damit unverändert zu demjenigen vom Februar.

Weiter bestätigte ABB frühere Angaben, wonach der Abschluss der Übernahme der Sparte Industrial Solutions von General Electric im ersten Semester 2018 zu erwarten sei. Die Integration der im vergangenen Sommer abgeschlossenen Akquisition der österreichischen Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik (B&R) sei zudem „voll auf Kurs“. (awp/mc/pg)

