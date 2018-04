Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstagmittag kaum verändert. Der SMI konnte zwar positiv eröffnen, folgte dann jedoch den ins Minus drehenden Novartis nach unten. Zeitweise war die Marke von 8’800 Punkten in Gefahr. Im Fokus stehen Unternehmenszahlen zum ersten Quartal: Gleich drei SMI-Unternehmen haben Ergebnisse veröffentlicht, aber auch aus der zweiten Reihe müssen die Zahlen von fünf Unternehmen verarbeitet werden.

Die Stimmung wird von Händlern als abwartend bezeichnet. Einerseits seien die Unsicherheiten der vergangenen Wochen in den Hintergrund getreten, andererseits würden Impulse für eine Fortführung der Erholung fehlen. Das „Beige Book“ des Fed lieferte am Vorabend keine Hinweise auf eine Änderung der US-Zinspolitik. Der Überschuss in der Leistungsbilanz der Eurozone ist im Februar gesunken, was das Verhältnis zu den USA mit Blick auf mögliche Strafzölle etwas entspannen könnte. Am Nachmittag folgen aus den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der Frühindikator.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.50 Uhr 0,04 Prozent tiefer bei 8’828,12 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt hingegen um 0,09 Prozent auf 1’460,04 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) verliert wiederum 0,08 Prozent auf 10’422,33 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titel notieren 13 im Minus, zwölf im Plus und fünf unverändert.

Im Fokus stehen Novartis (-1,6%), die nach den Zahlen zum ersten Quartal klar ins Minus gerutscht sind. Der Pharmakonzern ist zweistellig gewachsen und hat die Umsatzerwartungen der Analysten übertroffen. Beim Ergebnis wurden die Prognosen jedoch nur knapp erfüllt. Hier habe vor allem Alcoa gestützt, während Innovative Medicines hinterherhinke, hiess es in ersten Kommentaren. Die Roche-Genussscheine (-0,2%) geben ebenfalls ab, wenn auch deutlich geringer.

Nestlé (+0,4%) gaben nach Quartalszahlen zunächst nach, sind dann aber wieder deutlicher ins Plus gestiegen. Der Konzern verbuchte ein stärkeres organisches Wachstum als erwartet. Der Start ins Jahr sei solide gewesen und das Volumenwachstum habe sich deutlich verbessert. Leicht enttäuscht zeigen sich die Analysten jedoch von der Preisentwicklung. Der Streit mit europäischen Detailhändlern habe einen geringeren Einfluss gehabt als befürchtet, heisst es in Kommentaren.

Unangefochten grösster Gewinner unter den Blue Chips ist ABB (+5,1%). Der Industriekonzern hat durch die Übernahme von B&R bei Auftragseingang, Umsatz und operativem Ergebnis zugelegt und die Analystenschätzungen teils deutlich übertroffen. Das Nettoergebnis war jedoch wie erwartet rückläufig. Das globale Wachstum der Wirtschaft halte an, sei jedoch von Unsicherheiten geprägt, so ABB. Im zweiten Semester rechnet CEO Ulrich Spiesshofer mit einem besseren Umsatzmomentum.

Auch Julius Bär, Sonova (je +0,6%), CS, LafargeHolcim und Lonza (je +0,5%) können etwas deutlicher zulegen. Sika (-1,3%) notieren mit einem Dividendenabschlag (111 Fr. od. -1,5%) tiefer. Grösste Verlierer im SMI/SLI sind Aryzta (-4,7%). Der Europa-Chef Dermot Murphy verlässt den Backwarenkonzern und als Nachfolger kommt Gregory Sklikas von Unilever.

Am breiten Markt hat Sulzer (+3,7%) mit einem starken Wachstum die Erwartungen übertroffen. Insbesondere die Erholung im Öl&Gas-Sektor treibt die Auftragseingänge an. Aus den Turbulenzen um die US-Sanktionen gegen den Grossaktionär Vekselberg rechnet das Unternehmen nicht mit langfristigen Folgen. Die Kosten werden auf 10 Millionen Franken geschätzt.

Der Vermögensverwalter GAM (+1,9%) konnte bei den Kundengeldern und den verwalteten Vermögen stärker zulegen als erwartet. Und das Biotech-Unternehmen Idorsia (+0,7%) hat wie erwartet erneut rote Zahlen geschrieben. Die laufenden Projekte würden alle plangemäss verlaufen.

Das Logistikunternehmen Panalpina (-3,6) hat Umsatz und Gewinn gesteigert, bleibt mit der Seefrachtsparte aber in den roten Zahlen. Die Ergebnisse liegen über den Analystenschätzungen.

Bereits am Vorabend hat Temenos (+0,4%) Zahlen vorgelegt und bei den Lizenzeinnahmen zugelegt. Positive Nachrichten gab es von der Generalversammlung der Bank Vontobel (+4,2%), wo sich die mit dem Jahresstart zufrieden zeigten und Kundenvermögen auf Rekordhöhe meldeten. Hier hat zudem Baader Helvea die Bewertung auf „Buy“ von „Hold“ und das Kursziel auf 71 von 64 Franken angehoben.

Der Baukonzern Implenia (Aktien +0,7%) hat einen Tiefbauauftrag des CERN an Land gezogen. Ex-Dividende werden derweil Tecan (-1,4%), Gurit (-0,7%) und IVF Hartmann (+0,3%) gehandelt. (awp/mc/ps)

