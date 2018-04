Basel – Der Pharmakonzern Novartis hält Wort und hat auch im ersten Quartal 2018 Wachstum erzielt. Damit knüpft der Pharmakonzern an seine starke Entwicklung vom Schlussquartal 2017 an und bestätigt, dass er auf den Wachstumspfad zurückgefunden hat. Zu der guten Entwicklung in den ersten drei Monaten trugen die Mittel Cosentyx und Entresto sowie die Onkologiesparte bei. Zudem profitierte Novartis von Währungseffekten. Für das Gesamtjahr bestätigt der Konzern seine bisherigen Ziele.

Den Nettoumsatz in der Berichtswährung US-Dollar beziffert Novartis in der Medienmitteilung vom Donnerstag auf 12,69 Milliarden, ein Plus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) ergab sich ein Anstieg um 4 Prozent. Hierzu trug die grösste Sparte Innovative Medicines mit Erlösen in Höhe von 8,4 Milliarden (+12 Prozent in US-Dollar; +6 Prozent kWk) bei.

Gestützt wurde die Entwicklung der Sparte durch Volumensteigerungen um 11 Prozent. Daran waren nicht zuletzt die beiden Mittel Cosentyx und Entresto beteiligt. Dabei fielen die Umsätze des Herzmittels Entresto mit 200 Millionen in etwa wie von Analysten erwartet aus, während sie dem Schuppenflechtemittel Cosentyx etwas mehr als die ausgewiesenen 580 Millionen zugetraut hatten.

Alcon-Überprüfung läuft nach Plan

Bei den anderen beiden Sparten Alcon und Sandoz setzte die Augensparte wie erwartet ihre Erholung weiter fort, während das Generikageschäft auch in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres unter dem verstärkten Preisdruck in den USA gelitten hat. Entsprechend stieg der Umsatz für Alcon um 12 Prozent auf 1,78 Milliarden US-Dollar (+7 Prozent zu kWk).

Mit Blick auf die strategische Überprüfung zur Augensparte bleibt der Konzern bei früheren Aussagen, wonach sie voranschreitet. Eine mögliche Transaktion sei nicht vor dem ersten Halbjahr 2019 wahrscheinlich.

Sandoz wiederum verzeichnete mit 2,51 Milliarden einen Umsatzplus von 4 Prozent (-4 Prozent kWk). Dabei hat die Sparte den Preisverfall vor allem in den USA durch Volumensteigerungen teilweise wettgemacht.

Gewinnplus dank guter Umsatzentwicklung

Auf Gewinnseite steht ein operatives Ergebnis von 2,45 Milliarden US-Dollar zu Buche, ein Anstieg um 27 Prozent. Der Reingewinn des fortgeführten Geschäftes nahm um 22 Prozent auf 2,03 Milliarden zu. Das Plus sei durch die Umsatzentwicklung und geringere Nettowertminderungen getrieben.

Das operative Kern-Ergebnis ist im Berichtszeitraum auf 3,34 Milliarden (+11 Prozent; + 4 Prozent kWk) angewachsen und der Kern-Reingewinn auf 2,98 Milliarden (+11 Prozent; +4 Prozent kWk). Die „Kern“-Zahlen sind bereinigt um Akquisitions- und weitere bedeutende Sondereffekte.

Mit den vorgelegten Zahlen hat Novartis die durchschnittlichen Schätzungen der von AWP befragten Analysten bezüglich Umsatz übertroffen und auf Gewinnebene erfüllt.

Wandel in fokussiertes Arzneimittel-Unternehmen

Der Ende März bekannt gegebene Verkauf des Novartis-Anteils am OTC-Joint-Venture mit GlaxoSmithKline wird im zweiten Quartal 2018 zu einem erheblichen einmaligen Zuwachs des Reingewinns führen, schreibt Novartis weiter. Dieser Verkauf zusammen mit der geplanten Übernahme von Avexis und der Lizenzvereinbarung mit Spark Therapeutics sollen dazu beitragen, dass Novartis künftig ein stärker fokussiertes Arzneimittelunternehmen werde.

Um diese strategischen Prioritäten zu unterstützen, habe man auch die Geschäftsführung angepasst. Mitte März hatte der Konzern mitgeteilt, drei zusätzliche Positionen zu etablieren. Neu wurde an diesem Donnerstag mitgeteilt, dass John Tsai der neue Chief Medical Officer wird.

Ausblick bestätigt

Beim Ausblick auf das laufende Jahr bestätigt der Konzern die Ziele für die Gruppe wie auch für die einzelnen Sparten. So wird auf Gruppenebene zu konstanten Wechselkursen weiter ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet. Das operative Kernergebnis soll 2018 um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz steigen. (awp/mc/pg)

Novartis

Firmeninformationen bei monetas

Börsenkurs bei Google Finance