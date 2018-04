Gabriel Gabriel, Managing Director von Brainloop in der Schweiz. (Foto: Brainloop)

Zug – Brainloop Schweiz, Anbieter von cloud-basierten Lösungen für die sichere digitale Zusammenarbeit, erfüllt gemäss einem externen Audit-Report die Anforderungen der Eidgenössischen Finanzaufsicht Finma, welche diese in ihrem Rundschreiben 2008/7 Outsourcing – Banken verlangt. Dies bestätigt der Bericht zum Audit, welches die unabhängige, von der Finma anerkannte Prüfstelle BDO bei Brainloop Schweiz durchgeführt hat.

Der Report von BDO bescheinigt Brainloop Switzerland, in vertraglicher, organisatorischer und technischer Weise geeignete Rahmenbedingungen zur Erfüllung der Anforderungen an die dauerhafte Auslagerung wesentlicher Geschäftsbereiche bereitzustellen, welche von der Finanzmarktaufsicht festgelegt werden. Insbesondere erwähnenswert ist die Einhaltung der Grundsätze hinsichtlich Sicherheit, Geschäfts- und Bankgeheimnis.

„Dass wir erneut die Bestätigung über die Erfüllung der Finma-Auflagen erhalten, zeigt, dass Brainloop auch in der hochregulierten Schweizer Finanzbranche die höchsten Anforderungen des Gesetzgebers erfüllt“, sagt Gabriel Gabriel, Managing Director von Brainloop Schweiz. „Wir treffen umfassende Massnahmen zum Schutz der Daten unserer Bankenkunden bei der Auslagerung ihrer Kommunikations- und Zusammenarbeitsprozessen. Sie sind sowohl Garant für den sicheren Transport als auch für die sichere Speicherung in unseren Schweizer Rechenzentren.“

Dies würde indes nicht nur den Finanzinstituten, sondern auch Unternehmen aller anderen Branchen zugute kommen. „Cybersecurity ist nicht nur im Finanzsektor ein Top-Thema. Durch die vielen Negativschlagzeilen über den Diebstahl grosser Datenmengen hat die Mehrheit der Unternehmen längst Wichtigkeit der Datensicherheit und des Datenschutzes für ihr Fortkommen erkannt“, ist sich Gabriel sicher. (Brainloop/mc/ps)

Brainloop

Brainloop ist der führende Lösungsanbieter für die bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit vertraulichen Dokumenten im Unternehmen und darüber hinaus. Die Cloud-basierten Lösungen unterstützen mit ihrer Logik die revisionssichere Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben sowie Compliance Policies. Brainloop Kunden nutzen die Lösungen für unterschiedliche Einsatzszenarien z.B. innerhalb des Verwaltungsrats oder der Geschäftsleitung, bei der Projektzusammenarbeit oder Due-Diligence-Prüfungen, im Einkauf, Verkauf, Vertragsmanagement sowie im Bereich Know-how-Schutz in Forschung und Entwicklung. Die Brainloop AG mit der Zentrale in München und Standorten in der Schweiz, Österreich, Frankreich und Grossbritannien wurde im Jahr 2000 gegründet. Zahlreiche mittelständische Unternehmen sowie die Mehrheit der DAX 30-Konzerne zählt das Unternehmen zu seinen Kunden.

