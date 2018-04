Frankfurt – Das Euro/Franken-Paar flirtet auch zum Wochenschluss mit der Marke von 1,20 und unternahm während rund einer halben Stunde einen Ausflug darüber. Aktuell steht das Währungspaar aber wieder bei 1,1997. Dagegen ist der Franken zum US-Dollar bei 0,9721 nur wenig bewegt. Das trifft auch auf das Euro/US-Dollar-Paar zu, das bei 1,2342 in etwa auf dem Niveau vom Vorabend steht.

Dass die 1,20er-Marke zwischen Euro und Franken fallen könnte, hatte sich schon seit Tagen abgezeichnet. Am Donnerstag war es dann erstmals der Fall. Analysten nennen verschiedene Gründe für die Franken-Schwäche. Sie habe als Fluchtwährung ausgedient, meinen manche. Andere sehen einen Zusammenhang zur Geldpolitik und zur überaus „taubenhaften“ Schweizerischen Nationalbank (SNB). Die Marke von 1,20 ist vor allem deshalb von Bedeutung, weil die SNB diese bis zur Aufhebung im Januar 2015 als Mindestkurs verteidigte.

An ihrer Geldpolitik wird die SNB nach Aussage von Direktoriumspräsident Thomas Jordan vorerst auch noch weiter festhalten. Die SNB habe es „nicht eilig“, ihre Geldpolitik anzupassen, erklärte Jordan in einem Interview mit Bloomberg TV am Donnerstagabend in Washington.

SNB bleibt „vorsichtig“

Der jetzige Rückgang des Frankens gehe zwar in die „richtige Richtung“, die Schweizer Währung sei aber seiner Einschätzung nach immer noch ein „sicherer Hafen“, erklärte Jordan. Die Situation bleibe also „fragil“ und anfällig für Veränderungen von einem Tag auf den anderen. „Also bleiben wir sehr vorsichtig“, sagte der SNB-Chef.

Gegenüber dem US-Dollar wiederum setzt der Euro seine Seitwärtsbewegung der vergangenen Handelstage fort. Seit mehr als einer Woche bewegt sich die Gemeinschaftswährung nahezu ausschliesslich in der Spanne zwischen 1,23 und 1,24 Dollar.

Am Morgen sprachen Marktbeobachter von einem impulsarmen Handel. Im Tagesverlauf stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag könnten Kennzahlen zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone für etwas Bewegung beim Kurs des Euro sorgen. (awp/mc/ps)

