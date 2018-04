Herzogenaurach – Der Sportartikelhersteller Puma ist mit einem Gewinnsprung in das neue Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal stieg der Gewinn um knapp 36 Prozent auf 67,4 Millionen Euro, wie das im Kleinwerteindex SDax gelistete Unternehmen am Dienstag mitteilte. Unternehmenschef Björn Gulden zufolge verspürte Puma vor allem aus China eine rege Nachfrage nach Schuhen und Sportbekleidung. Zweistellige Zuwachsraten habe es aber in allen Regionen gegeben.

So stieg der Umsatz konzernweit um 12,5 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro, ohne den bremsende Einfluss der starken Heimatwährung hätte das Plus bei über 20 Prozent gelegen. Da Puma vermehrt neue Produkte mit einer höheren Marge verkaufte und zugleich seine Beschaffung weiter verbesserte, stieg das operative Ergebnis (Ebit) um knapp 60 Prozent auf 112 Millionen Euro.

Ausblick 2018 erhöht

Die Prognose für das Gesamtjahr hatte Puma erst kürzlich angehoben. 2018 soll der Umsatz währungsbereinigt um 10 bis 12 Prozent steigen und das Ebit auf 310 bis 330 Millionen Euro zulegen. Puma sieht diverse Unsicherheiten für das Geschäft, wie etwa starke Wechselkursschwankungen, politische Instabilitäten und die unsicheren Handelsbeziehungen zwischen China und den USA. (awp/mc/ps)

