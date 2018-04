Biel – Die Schweizer Uhrenexporte sind nach den Angaben des Schweizerischen Uhrenverbands (FH) im Monat März erneut angestiegen, nachdem sie bereits in den beiden ersten Monaten des Jahres kräftig zugelegt haben. Getragen wurde das Wachstum im Berichtsmonat von der guten Entwicklung wichtiger Absatzmärkte in Asien wie Hongkong, Japan oder Singapur. Die Ausfuhren nach China gingen nach zuletzt starkem Wachstum zurück.

Insgesamt stieg das Exportvolumen im Monat März gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,8 Prozent auf 1,67 Milliarden Franken, wie der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH in der Mitteilung vom Dienstag schreibt. In den Monaten Januar und Februar legten die Exporte je um knapp 13 Prozent zu, und so ergibt sich für das erste Jahresviertel 2018 ein Plus von 10 Prozent auf 5,0 Milliarden. Dies sei auf Quartalsbasis die höchste Wachstumsrate sei dem zweiten Quartal 2012, schreibt der Verband weiter.

Verkäufe in Hongkong ziehen deutlich an

Besonders gut hat sich die Nachfrage nach Schweizer Uhren im März im Hauptabsatzmarkt Hongkong entwickelt. Dort zogen die Ausfuhren um 10 Prozent auf 230 Millionen Franken an. Aber auch nach Japan (+13%) oder nach Singapur (+8,4%) wurden deutlich mehr Uhren exportiert. Ins Stocken gerieten dagegen die Uhrenexporte nach China (-6,9%), dies nachdem es zuvor während 18 Monaten stetig nach oben ging. Der Verband spricht mit Blick auf China daher von einem höheren und schwieriger zu erreichenden Basiseffekt. (awp/mc/ps)

