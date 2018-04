New York – Die Wall Street hat am Dienstag ihre Anfangsgewinne schnell abgegeben. Neben mehrheitlich negativ aufgenommenen Unternehmenszahlen bremsten die weiter steigenden Renditen für amerikanische Staatsanleihen und der anhaltend starke US-Dollar die Aktienkurse aus. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen kletterte am Dienstag erstmals seit Anfang 2014 auf 3 Prozent.

Zuletzt notierte der Dow Jones Industrial 0,13 Prozent im Minus bei 24’418,09 Punkten. Bereits zu Wochenbeginn hatte der US-Leitindex nach einem richtungslosen Handel knapp in der Verlustzone geschlossen, da die starke Landeswährung die Exportchancen der heimischen Unternehmen schmälert und steigende Anleiherenditen die Attraktivität der festverzinslichen Wertpapiere als Anlage im Vergleich zu Aktien begünstigen.

Auch bei den anderen US-Börsenindizes war die positive Entwicklung am Dienstag nur von kurzer Dauer: Für den marktbreiten S&P 500 ging es zuletzt um 0,15 Prozent auf 2666,31 Zähler bergab, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sogar 1,14 Prozent auf 6572,79 Punkte einbüsste – hier belasteten die Kursverluste mehrerer Index-Schwergewichte.

Die jüngsten amerikanischen Konjunkturdaten fielen durchweg gut aus, gaben aber dem US-Dollar keinen weiteren Schub. Sowohl die Verkäufe neuer Häuser im März als auch der Anstieg der Häuserpreise im Februar fielen stärker als von Volkswirten erwartet aus. Zudem hellte sich die Verbraucherstimmung im April überraschend auf.

Zu den wenigen positiv aufgenommenen Unternehmensnachrichten gehörten die Geschäftszahlen von Caterpillar und Verizon. Der weltgrösste Baumaschinenhersteller meldete deutlich besser als erwartete Ergebnisse für das erste Quartal und erhöhte sein Jahresziel für den um Sonderfaktoren bereinigten Gewinn je Aktie. Dies bescherte den Anteilsscheinen ein Plus von 2,44 Prozent und den Spitzenplatz im Dow Jones. Beim Telekomkonzern Verizon reichte es dank ebenfalls überraschend starker Resultate für ein Kursplus von 1,85 Prozent.

Der Mischkonzern United Technologies trotzte zum Jahresbeginn technischen Problemen bei den Flugzeug-Triebwerken seiner Sparte Pratt & Whitney und übertraf die Analystenprognosen. Zudem hob das Unternehmen seine Jahresziele für Umsatz und Gewinn an. Die Aktien verteuerten sich um 1,13 Prozent.

Dagegen verfehlte United-Konkurrent 3M die Erwartungen und senkte zudem sein Ergebnisziel, was den Anteilen einen Verlust von 7,21 Prozent einbrockte. Damit war 3M Schlusslicht im US-Leitindex. Wenig besser erging es den Titeln des Getränkekonzerns Coca-Cola – sie büssten trotz eines Gewinnsprungs 1,93 Prozent ein.

Bei der Google-Mutter Alphabet stand ungeachtet der sprudelnden Werbeeinnahmen, die Umsatz und Gewinn nach oben katapultierten, ein Kursrutsch von 3,98 Prozent zu Buche. Der Überschuss legte um 73 Prozent auf 9,4 Milliarden Dollar zu. Sondereffekte im Zuge einer Umstellung der Buchhaltung blähten das Ergebnis aber kräftig auf. Zudem senkten einige Analysten ihre Kursziele für die Aktien des Internetriesen. (awp/mc/ps)

