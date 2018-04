Urdorf – Helvetic Investments, eine in Singapur ansässige, unabhängige Vermögensverwaltung, hat sich für e-AMIS von Profidata entschieden, eine intuitive Lösung für ‘Independent Investment Management’ (IWM) und Family Offices, die ihre ambitiösen Wachstumspläne in der Region unterstützt.

Peter Stilli, CEO der Helvetic Investments, kommentiert die Entscheidung: “Diese neue Plattform bildet die Basis für unsere Bestrebungen, Business Excellence und Kundenorientierung weiter auszubauen. Sie bietet auch die nötige Effizienz und Flexibilität, um zukünftiges Wachstum zu unterstützen.” Stilli fährt fort: “Neben den Investment Management Funktionen sind wir speziell von den vielfältigen Möglichkeiten des Reportings, dem First-Level-Support vor Ort und dem unternehmerfreundlichen Preismodell von e-AMIS überzeugt. Inzwischen sind seit unserer Entscheidung für Profidata und der Implementierung von e-AMIS wenige Monate vergangen und ich kann bekräftigen, dass wir mit der Zusammenarbeit mit den schweizerischen und lokalen Experten der Profidata während der relativ kurzen Einführungszeit sehr zufrieden waren. Die Tatsache, dass dieses Projekt reibungslos und erfolgreich realisiert wurde, bestätigt die Richtigkeit unserer Wahl von e-AMIS als Lösung und von Profidata als Geschäftspartner.”

Frank Jenner, Mitglied der Profidata Geschäftsleitung in Zurich und Regional Director Asia Pacific, über die erfolgreiche Einführung: “Bei Profidata Singapur und Zürich sind wir sehr zufrieden, dass e-AMIS mit seiner breiten Funktionalität und dem hohen Parametrisierungsgrad, die anspruchsvollen Bedürfnisse von Helvetic Investments erfüllt. Insbesondere freuen wir uns, dass wir durch die Intensivierung unserer Aktivitäten im Vermögensverwaltungs- und Family Office-Sektor in der Asia-Pacific Region, das Vertrauen dieses renommierten Unternehmens gewinnen und unsere wachsende Kundenbasis in Singapur erweitern konnten.” (Profidata/mc)

Helvetic Investments wurde 2009 als private Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und hält eine Lizenz der Finanzmarktaufsicht von Singapur (MAS) für die Erbringung von Dienstleistungen am Kapitalmarkt als unabhängige Vermögensverwaltung. Die Firma bietet ihren Kunden Vermögensverwaltungsdienstleistungen an, um strategische Anlagen innerhalb der Risikovorgaben zu optimieren. Die Dienstleistungen umfassen Family Office Dienste, Vermögenskonsolidierung, Manager-Auswahl und Depotbankauswahl. Helvetic Investments ist ein unabhängiger Fonds-Manager, der sowohl individuelle Anlagelösungen als auch Beratung unabhängig von eigenen oder fremden Produkten anbietet.

Die 1985 in der Schweiz gegründete Profidata Group bietet SoftwareLösungen für das Investment und Wealth Management sowie Services für Finanzdienstleister an. Der Hauptsitz befindet sich in Urdorf bei Zürich. Das Unternehmen ist mit Niederlassungen und Repräsentanzen in Frankfurt am Main, Saarbrücken, Luxemburg, London und Singapur vertreten.

