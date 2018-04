New York – Die Wall Street hat am Mittwoch ihre anfänglichen Verluste weitgehend abgeschüttelt. Allerdings bremsten die nach wie vor hohen Renditen für US-Staatsanleihen die Kaufbereitschaft der Anleger. Im Fokus standen erneut die Geschäftsberichte grosser US-Unternehmen.

Zuletzt notierte der Dow Jones Industrial noch 0,10 Prozent im Minus bei 24’000,73 Punkten. Tags zuvor hatte der New Yorker Leitindex knapp 2 Prozent eingebüsst, als zudem Aussagen von US-Präsident Donald Trump und seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron zum Iran belastet hatten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Mittwoch um 0,07 Prozent auf 2’632,65 Zähler nach unten, wogegen der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 ins Plus drehte und 0,29 Prozent auf 6’527,84 Punkte gewann.