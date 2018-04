Baden – Per 1. Juli 2018 wird Robert Itschner, markt- und kundenorientierter Teamplayer mit starkem Leistungsausweis in profitablem Wachstum, neuer Vorsitzender der Geschäftsleitung von ABB Schweiz. Er folgt auf Remo Lütolf, der – wie bereits angekündigt – aus dieser Rolle in den Ruhestand treten wird.

Robert Itschners derzeitige Position ist Leiter Marketing & Verkauf der Division Robotics & Motion. Er kam 1993 zu ABB und war seither in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Supply Chain, im Management lokaler Geschäftseinheiten und Divisionen in Deutschland und der Schweiz sowie als Leiter der Business Unit Power Conversion tätig.

Robert Itschner ist Schweizer Bürger und hat einen Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik von der Hochschule für Technik Rapperswil (HSR) sowie einen Master of Science in Elektrotechnik und Informatik von der Northwestern University in Illinois, USA.

«Ich freue mich, Robert Itschner in seiner neuen Funktion als Vorsitzender der Geschäftsleitung der ABB Schweiz im Europäischen Management Team willkommen zu heissen und wünsche ihm viel Erfolg. Sein solider Leistungsausweis in profitablem Wachstum als markt- und kundenorientierter Teamplayer über seine bereits 25 jährige erfolgreiche Karriere in ABB ist eine hervorragende Grundlage für ihn, die Führungsposition von ABB als „Digital leader“ für die Energieversorgung, Industrie sowie Transport & Infrastruktur in unserem Heimatmarkt Schweiz weiter zu stärken», sagt Frank Duggan, Präsident der Region Europa. (ABB/mc/pg)

ABB Schweiz