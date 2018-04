Frankfurt – Der Euro ist am Montag unter 1,21 US-Dollar gefallen. Am Mittag notiert die europäische Gemeinschaftswährung auf 1,2095 US-Dollar, nachdem der Kurs am Morgen zeitweise noch bei 1,2139 Dollar gelegen hat.

Gegenüber dem Schweizer Franken gab der Euro ebenfalls nach und notiert am Mittag bei 1,1968, nachdem sich der Kurs am Morgen noch nahe bei 1,20 Franken bewegt hatte. Der Dollar geht derweil wenig verändert bei 0,9894 Franken um.

Schwache Einzelhandelsumsätze aus Deutschland belasteten den Euro ein wenig. Im März sind die Umsätze im Monatsvergleich preisbereinigt um 0,6 Prozent gesunken. Es war der vierte Rückgang in Folge. Analysten hatten hingegen einen Anstieg erwartet.

Die von der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichten Daten zur Geldmenge und Kreditvergabe fielen uneinheitlich aus. Das Wachstum der Geldmenge ging im März deutlich zurück. Die Kreditvergabe an Unternehmen und Haushalte entwickelte sich hingegen besser als erwartet. Mit Spannung erwartet der Markt die Zahlen zu den Konsumentenpreisen aus Deutschland. In Italien war die Jahresinflationsrate im April überraschend deutlich gefallen.

Erneut zu wichtigen Währungen unter Druck geraten ist das britische Pfund. Am Sonntag war die britische Innenministerin Amber Rudd zurückgetreten. Jetzt hat der konservative Politiker Sajid Javid ihr Amt übernommen. Rudd ist eine EU-Befürworterin und war im Kabinett für Premierministerin Theresa May als politisches Gegengewicht zu den Brexit-Hardlinern wichtig.

ZKB sieht Euro/Franken-Kurs mittelfristig leicht höher

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) sieht den Euro/Franken-Kurs in ihrer technischen Analyse mittelfristig weiterhin leicht höher. Die kurzfristigen Momentum-Indikatoren zeigten derweil leichten Abwärtsdruck. Auf Sicht von ein bis zwei Wochen erwartet die ZKB damit ein Fortsetzung der laufenden Konsolidierung zwischen 1,19 und 1,20 Franken. Danach soll es dann aber wieder aufwärtsgehen: die ZKB rechnet auf Sicht der nächsten Monate mit einem per Saldo leicht steigenden Kursverlauf bis maximal 1,24 Franken.

Das Währungspaar Dollar/Franken sieht die ZKB aus technischer Perspektive mittelfristig im Seitwärtstrend. Nach einem erneuten Anstieg in der abgelaufenen Woche rechnen die ZKB-Experten auf Sicht von ein bis zwei Wochen mit einer baldigen Konsolidierung, zumal die kurzfristigen Momentum-Indikatoren eine deutlich überkaufte Situation anzeigten. Solange das Zwischenhoch um 1,003 Franken nicht überschritten werde, sei dann auch mittelfristig ein Seitwärtsverlauf zu erwarten. (awp/mc/ps)

EZB-Referenzkurse

Börsenkurs bei Google Finance