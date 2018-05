Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Mittwochnachmittag kaum vom Fleck. Nach der Pause zum 1. Mai rutschte der Leitindex SMI zunächst ab, rückte kurze Zeit später aber in die Gewinnzone vor und pendelt seither um die Nulllinie. Die Zurückhaltung der Anleger sei auf den anstehenden US-Zinsentscheid zurückzuführen, heisst es am Markt. Fed-Chef Jerome Powell wird die US-Geldpolitik nach Europaschluss erklären.

Erste Daten zum US-Arbeitsmarkt beeinflussten den Handel mit Dividendenpapieren derweil kaum. Die vom US-Arbeitsmarktdienstleisters ADP erhobenen Zahlen zur Beschäftigung im Privatsektor haben sich im April besser als erwartet entwickelt, aber der Stellenaufbau im März wurde nach unten revidiert. Alles in allem bleibe die Lage am Arbeitsmarkt robust, heisst es. Der ADP-Bericht gilt als Richtschnur für den am Freitag anstehenden Jobs Report der Regierung.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 15 Uhr mit 0,16 Prozent tiefer bei 8’881,25 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt hingegen 0,05 Prozent auf 1’468,77 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,02 Prozent auf 10’527,16 Stellen. Bei den 30 wichtigsten Titeln notieren 21 im Plus und neun im Minus.

Hierzulande stehen Swisscom im Fokus, die Aktien des Telekomkonzerns verlieren nach Vorlage von Quartalszahlen deutliche 3,7 Prozent. Händler sprechen von guten Ergebnissen, zumindest auf den ersten Blick. Eine positive Überraschung sei jedoch ausgeblieben und so würden Gewinne ins Trockene gebracht, heisst es.

Grössere Einbussen sind auch bei Bâloise (-1,8%) zu sehen, wobei diese mit dem Dividendenabgang im Zusammenhang stehen. Und auch weitere Finanztitel wie UBS (-0,7%) und Swiss Re (-0,8%) drücken aufs Sentiment. Der Rückversicherer wird am Freitag Quartalszahlen vorlegen.

Novartis (-0,5%) und Nestlé (-1,1%) belasten den Gesamtmarkt mit ziemlich kräftigen Abgaben. Dabei würden Umschichtungen von Novartis zum Branchennachbar Roche (GS +1,2%) beobachtet, ist zu hören. Ansonsten können Novartis kaum von einer weiteren Zulassung der Zelltherapie Kymriah in den USA profitieren.

Steigende Kurse sind etwa bei Aryzta (+3,0%) zu sehen, nach zuletzt sehr schwacher Entwicklung. Logitech (+1,1%), wie auch am breiten Markt AMS (+6,8%), dürften derweil von den erfreulichen Apple-Zahlen profitieren.

Am breiten Markt fallen ausserdem Oerlikon (+2,1%) mit klaren Avancen auf. Der Technologiekonzern hat mit seinen Ergebnissen im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten auf allen Ebenen übertroffen. (awp/mc/pg)

