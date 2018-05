Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet zum Wochenschluss Kursgewinne. Dabei hält sich der Leitindex SMI nach einem freundlichen Auftakt im weiteren Verlauf mehr oder weniger seitwärts rund ein halbes Prozent im Plus. Am Markt wird auf die Wall Street als Stütze verwiesen, nachdem ihr am Vorabend die Kehrtwende ins Plus gelungen war.

Bevor am Nachmittag erneut die USA mit der Vorlage der Arbeitsmarktdaten den Ton angeben, bestimmen zunächst weitere Unternehmen mit ihren Quartalszahlen das Nachrichtenaufkommen. Hierzulande haben etwa der Rückversicherer Swiss Re und das Lifescience-Unternehmen Lonza über den Geschäftsverlauf im ersten Quartal berichtet.

Gegen 10.50 Uhr steht der Swiss Market Index (SMI) um 0,40 Prozent höher bei 8’877,87 Zählern. Sein bisheriges Tageshoch hatte er zuvor bei 8’905,86 Zählern markiert. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,42 Prozent auf 1’468,71 Zähler hinzu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,44 Prozent auf 10’537,06 Stellen.

Der mit Abstand grösste Gewinner unter den Blue Chips sind die Aktien von Lonza, die einen Aufschlag von 3,7 Prozent verbuchen. Das Unternehmen hatte zuvor über den Geschäftsverlauf im ersten Quartal berichtet und für den weiteren Geschäftsverlauf erklärt, die eigene Prognose mindestens zu erreichen.

Es sind laut Händlern gerade die Aussagen zum weiteren Geschäftsverlauf, die leicht positiv auf den Gesundheitssektor allgemein abfärben. So ziehen unter den Blue Chips noch die Aktien von Vifor Pharma, Novartis und auch Sonova mit Gewinnen zwischen 1,1 und 0,7 Prozent überdurchschnittlich an. Ein weiteres Argument lautet, dass Anleger gerade in dem nach wie vor unsicheren Umfeld verstärkt auf defensive Werte zurückgreifen.

Während Lonza klar positiv auf die Zahlenvorlage reagieren, fällt das Plus bei den Aktien der Swiss Re mit 0,3 Prozent eher verhalten aus. Analysten bewerten den Jahresauftakt als moderat. Zudem habe sich der Markt etwas genauere Aussagen über die mögliche Softbank-Beteiligung erhofft, heisst es im Handel.

Unter den grösseren Gewinnern finden sich erneut auch die Papiere von Logitech (+0,9 Prozent), die bereits am Vortag mit einem deutlichen Kursgewinn auf die vorgelegten Zahlen reagiert hatten. Hier stützen nun Analystenkommentare, die sich lobend über den Geschäftsverlauf äussern.

Für Gesprächsstoff sorgt zudem noch das Schwergewicht Nestlé (+0,2 Prozent). Dem Nahrungsmittelkonzern wird Interesse an dem weltweiten Handelsgeschäft von Starbucks nachgesagt, wie es in einem Schweizer Finanz-Blog heisst. Bei Nestlé selbst heisst es auf Anfrage von AWP, man kommentiere solche Geschichten nicht.

Die Papiere der Credit Suisse stehen zwar um 0,9 Prozent (-15 Rappen) tiefer. Die Grossbank wird an diesem Tag aber ex Dividende gehandelt, die bei 25 Rappen je Anteilsschein liegt.

Im breiten Markt sorgen Analystenkommentare für etwas stärkere Ausschläge. Zur Rose haben zeitweise fast 6 Prozent hinzugewinnen, nachdem sie von der UBS neu zum Kauf empfohlen werden. Bei den Sunrise-Aktien sorgt eine Hochstufung von Barclays für einen Kursgewinn von 1,1 Prozent.

Für das Logistikunternehmen Ceva ist das Börsendebut schwach ausgefallen. Die Titel eröffneten mit 27,45 Franken unter dem Ausgabepreis von 27,50 Franken und fielen im weiteren Verlauf deutlich zurück. Aktuell stehen sie bei 25,65 Franken. Ein Gegentrend zu den jüngsten Abgaben gibt es bei SNB mit einem Plus von 3,5 Prozent. (awp/mc/pg)

