Glattbrugg – Raus aus dem Alltag und rein in die Familienferien. Wer mit „Kind und Kegel“ verreist, muss nicht nur in Sachen Gepäck an einiges denken. Bereits die Wahl für die passende Unterkunft stellt so manche Eltern vor eine Herausforderung. Wer sich aber für eine Ferienwohnung entscheidet, wird von einigen Annehmlichkeiten überrascht sein.

Eine Ferienwohnung ist für Familienferien ideal: Sie bietet Platz, unabhängige Essenszeiten und wer sich für Familien-Ferien gar ein Ferienhaus mietet, stört auch keine Nachbarn. In Ferienanlagen mit zahlreichen Ferienwohnungen und -häusern kommen dank Kids-Clubs sogar Mami und Papi zur gewünschten Erholung.

Spiel & Spass im Kids-Club

Das „Pradas Resort Brigels“ ist die zweite von Swisspeak Resorts geführte Ferienanlage. Sie liegt inmitten der Bündner Bergwelt und lädt sowohl im Sommer als auch im Winter zu entspannten Familienferien ein. Nach einer Wanderung im Sommer sorgt der Naturbadeteich für die notwendige Abkühlung, während man sich im Winter im Hallen- oder Dampfbad und in der Sauna wieder aufwärmen kann. Und damit die Eltern ein paar ungestörte Stunden verbringen können, vergnügen sich die Kinder im Kids-Club oder amüsieren sich auf dem Kinderspielplatz.

1 Woche in der 4-Sterne-Ferienwohnung „Pradas Resort Brigels“ in Brigels im Kanton Graubünden für maximal 6 Personen ist bei Interhome ab CHF 1’274.- buchbar, inklusive Endreinigung sowie Bett- und Toilettenwäsche. www.interhome.ch/CH7165.300.8

Sun & Fun am Meer

In der weitläufigen und familienfreundlichen Ferienanlage „Ostsee Resort Damp“ im Norden Deutschlands werden sich Eltern mit ihrer Rasselbande pudelwohl fühlen. In nur wenigen Gehminuten ist man am Strand und kann sich mit anderen Familien bei Strandspielen messen. Spielt das Wetter einmal nicht ganz mit, vergnügen sich Klein und Gross im Indoor-Spasspark oder im Bowling-Center. Ein ganzjähriges Animations- und Aktivitätenprogramm sorgt zudem für kurzweilige Ferien an der Ostsee.

1 Woche im 3-Sterne-Ferienhaus „Ostsee Resort Damp“ in Damp in Deutschland für maximal 4 Personen ist bei Interhome ab CHF 1’598.- buchbar, inklusive Endreinigung sowie Bett- und Toilettenwäsche. www.interhome.ch/DE2335.100.82

Auszeit für Mami & Papi

Im Feriendorf „Borsetti“ in Casal Borsetti, nahe der italienischen Stadt Ravenna, erleben nicht nur die Kleinen, sondern auch die Eltern erholsame Ferien. Während die Kinder tagsüber im betreuten Miniclub basteln und spielen, können Jugendliche und Erwachsene am abwechslungsreichen Aninmationsprogramm teilnehmen. Das besondere Extra für die Eltern: Auf Wunsch kann entweder für die gesamte Ferienzeit oder nur für einzelne Tage Halbpension dazu gebucht werden. So bleibt der Kochherd kalt und um den Abwasch nach dem Essen muss sich auch niemand kümmern.

1 Woche im 2-Sterne-Ferienhaus „Borsetti“ in Casal Borestti in Italien für maximal 6 Personen ist bei Interhome ab CHF 772.- buchbar, inklusive Endreinigung. www.interhome.ch/IT4367.100.6

Interhome