Tokio – Japans führender Automobilhersteller Toyota hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordgewinn eingefahren. Wie der nach VW zweitgrösste Autohersteller der Welt am Mittwoch in Tokio bekanntgab, stieg der Nettogewinn zum Bilanzstichtag 31. März um 36 Prozent auf rund 2,5 Billionen Yen (19,3 Mrd Euro). Dazu trugen der schwache Yen sowie Kostensenkungen bei.

Der Umsatz erhöhte sich um 6,5 Prozent auf 29,37 Billionen Yen, auch dies ein Rekord. Für das bis zum 31. März 2019 laufende Geschäftsjahr rechnet die Unternehmensgruppe, zu der auch der Kleinwagenspezialist Daihatsu und der Nutzfahrzeugbauer Hino Motors gehören, jedoch mit einem Rückgang des Nettogewinns um 15 Prozent auf 2,1 Billionen Yen, hiess es weiter.

Das Unternehmen kündigte zudem den Rückkauf eigener Aktien für 300 Milliarden Yen an. An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Das Toyota-Papier zog nach der Bekanntgabe des Gewinnziels und des Aktienrückkaufs deutlich an und stieg auf den höchsten Stand seit Ende Februar. Experten hatten bislang einen noch stärkeren Gewinnrückgang erwartet. (awp/mc/pg)

