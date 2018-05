Dreieich / Santa Clara – Hitachi Vantara, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. (TSE: 6501), hat mehrere Innovationen zur Modernisierung von Rechenzentren angekündigt. Dazu zählen neue Hochleistungsspeichersysteme in der branchenweit einzigen Storage-Familie mit einer hunderprozentigen Datenverfügbarkeitsgarantie sowie integrierte und plattformübergreifende Software für KI-gestützte Analysen und IT-Automatisierung.

Die neuen All-Flash- und hybriden Systeme der Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) und die KI-Betriebssoftware bieten Kunden eine beispiellose Agilität und Automatisierung, um Kosten zu senken und die Betriebseffizienz zu steigern – die Grundlage für jede moderne Rechenzentrumsinitiative. Durch die Integration von Docker- und Redhat-Openshift-Containern in die Swarm- und Kubernetes-Orchestrierung erhalten Entwickler mehr Flexibilität und können nun mehr Workloads in einem einzigen System ausführen.

„Die Technologien für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sind mittlerweile ausgereift. Damit haben Anbieter von Speicherlösungen für Unternehmen die Möglichkeit, ihre Kunden auf ihrem Weg zum autonomen Betrieb erheblich zu unterstützen“, sagte Eric Burgener, Research Vice President of Storage bei IDC. „Anbieter wie Hitachi Vantara mit ihrem erweiterten KI-Betriebsportfolio nutzen KI / ML, um das Infrastrukturmanagement zu vereinfachen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Plattform, die Effizienz der Infrastruktur und die Fähigkeit, Service Level Agreements einzuhalten, zu verbessern.”

Intelligenter Betrieb

Mit zunehmender Komplexität des Rechenzentrumsbetriebs kann sich die Betriebseffizienz verschlechtern und die Risiken von Ausfallzeiten oder Datenverlusten steigen. Um die höchste Rentabilität der Investitionen in Rechenzentren zu gewährleisten, hat Hitachi Vantara sein Portfolio an KI-Betriebssoftware erweitert, darunter Hitachi Infrastructure Analytics Advisor (HIAA), Hitachi Automation Director (HAD) und Hitachi Data Instance Director (HDID).

HIAA liefert ein KI-gestütztes „Gehirn“, das tiefere Einblicke in das Rechenzentrum bietet, indem es den gesamten Datenpfad, einschliesslich virtueller Maschinen, Server, Netzwerke und Speicher, durchleuchtet. HIAA nutzt Machine Learning (ML) zur effizienten Optimierung, Fehlerbehebung und Vorhersage von Rechenzentrumsbedarf.

Zu den neuen HIAA-Funktionen zählen:

Vorausschauende Analysen: KI liefert Telemetriedaten, um vorauszusagen, wann neue Speicherkäufe erforderlich sind. Das verbessert die Budgetplanung und verhindert Leistungseinbussen.

4x schnellere Ursachenanalyse: Eine patentierte KI-Engine analysiert Telemetriedaten und Konfigurationsänderungen über den Datenpfad, um Probleme zu isolieren. Eine neue heuristische Engine empfiehlt Auflösung und Integration mit HAD und ermöglicht sofortige Korrekturen basierend auf Best Practices.

Die Hitachi Automation Director Software stellt eine „Engine“ für die Orchestrierung der Bereitstellung und Verwaltung von IT-Ressourcen bereit, damit Teams sich auf Innovationen konzentrieren können. Als hochgradig anpassbare Lösung automatisiert HAD Routinen bei der Bereitstellung von Core-IT-Services, darunter Virtual Machines, Network Zoning, Storage und Data Protection, um die Wahrscheinlichkeit von Fehlern, die sich auf die Verfügbarkeit, die Kundenzufriedenheit und den Return on Investment (ROI) auswirken, zu begrenzen.

Zu den neuen HAD-Funktionen zählen:

Integration mit IT Service Management (ITSM)-Tools, einschliesslich der ServiceNow-Plattform, zur besseren Verfolgung und Kontrolle der Bereitstellung von IT-Ressourcen.

Verbesserte REST-API-Integration für die Bereitstellung von Ressourcen von Drittanbietern, einschließlich Speicherplatz.

Integration mit HIAA für Problembehebung und vereinfachte Speicherkonfiguration

Automatisierte Einrichtung der HDID-Datensicherung zum Schutz vor Datenverlust oder Ausfallzeiten.

Die neuen Integrationen zwischen HIAA, HAD und HDID sind Teil von Hitachis wachsender Initiative für KI-Betrieb, die Kunden den Einstieg in den autonomen Betrieb erleichtert. Das Angebot ist ab sofort sowohl einzeln als auch im Paket mit Hitachi VSP verfügbar. Kunden können damit leicht die Werkzeuge an die Hand bekommen, um die Modernisierung ihrer Rechenzentren voranzutreiben.

„VMware und Hitachi arbeiten gemeinsam daran, ein neues Betriebsmodell für das Rechenzentrum zu entwickeln“, sagt Lee Caswell, Vice President, Product, Storage and Availability Business Unit, VMware. „Dank unserer gemeinsamen Integrationsarbeit können Hitachi-VSP-Kunden viele VMware-Lösungen, darunter VMware vSphere, Virtual Volumes und Site Recovery Manager, nahtlos nutzen, um den täglichen Betrieb und Disaster-Recovery-Szenarien zu vereinfachen. Durch den Austausch von Telemetriedaten zwischen der KI-Betriebssoftware von Hitachi und vCenter-native Management-Tools unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihr Geschäft digital zu transformieren und die Leistungsfähigkeit moderner Infrastrukturen zu nutzen“.

Agile Dateninfrastruktur

Die Modernisierung von Rechenzentren beginnt mit einer grundsoliden Basis für die konsistente Bereitstellung von Daten bei hoher Geschwindigkeit, mit Unterstützung für unterschiedliche Workload-Anforderungen und Multi-Cloud-Integration. Hitachis neue All-Flash VSP F-Serie und die Hybrid-Flash VSP G-Serie unterstützen eine agile Dateninfrastruktur mit der branchenweit einzigen hundertprozentigen Datenverfügbarkeitsgarantie, bis zu 3x mehr IOPS-Leistung und 2,5x größerer Skalierbarkeit als bei früheren VSP-Modellen. Für die Kunden bedeutet das eine schnellere Verarbeitung von Analysen und mehr Leistung für Anwendungen – und damit eine schnellere Rendite auf Daten.

Zu den neuen VSP-Modellen der Enterprise-Klasse gehören die All-Flash-Systeme VSP F700 und VSP F900 sowie die Hybrid-Flash-Systeme VSP G700 und G900. Um noch mehr Kunden zu erreichen, führt Hitachi zudem neue Midrange-Modelle ein. Dazu gehören die Systeme VSP F350, F370, G350 und G370. Diese neuen Systeme werden von der nächsten Generation des Hitachi Storage Virtualization Operating System, SVOS RF, angetrieben, das für mehr Leistung, Skalierbarkeit und Inline-Dateneffizienz überarbeitet wurde. Alle neuen VSP-Systeme werden durch ein flaches Servicemodell unterstützt und sind mit dem neuen Softwarepaket „Foundation“ ausgestattet, das Hitachis branchenführende Infrastrukturanalysesoftware sowie Software zum Management von Kopien enthält. Alle neuen Hitachi-VSP-Systeme sind ab sofort erhältlich.

Die neuen Systeme bringen deutliche Verbesserungen gegenüber den VSP-Vorgängermodellen, darunter:

Skalierbare Leistung: Skalierung auf mehr als 2.4M IOPS und 41MB/s Bandbreite.

Höhere Effizienz: Bis zu 70 Prozent mehr IOPS pro Kern sorgen für ein besseres Preis-/ Leistungsverhältnis.

Grössere Konsolidierung: 8x mehr Volumes und eine Million Snapshots pro System.

Verbesserte Dateneffizienz: Bis zu 3,4x Prozent schnellere Deduplizierung und 5x schnellere Komprimierung auf SVOS-Basis.

„Hitachi unterstützt Unternehmen und IT-Führungskräfte weltweit bei der Bewältigung moderner Datenherausforderungen, indem es Predictive Analytics und Automatisierung als Teil ihrer größeren Datenmanagement- und digitalen Transformationsstrategien einsetzt.“, sagte Iri Trashanski, SVP, Infrastructure and Edge Products bei Hitachi Vantara. „Da die Daten in den Umgebungen unserer Kunden kritisch sind, haben mittelmässige Speichertechnologie oder Daten-Silos, die durch eine schwache Infrastruktur entstehen, dort keinen Platz. Die heute angekündigte Technologie wird unseren Kunden die agile Dateninfrastruktur und die intelligenten Abläufe an die Hand geben, um die Transformation voranzutreiben.“ (Hitachi/mc)

