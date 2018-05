Zürich – Das neue Zürcher FinTech-Startup GenTwo AG lanciert eine Finanzdienstleistung zur individuellen Verbriefung jeglicher Vermögenswerte. GenTwo löst mit ihren off-balance-sheet-Emissionsvehikeln langjährige Strukturprobleme wie Emittentenrisiko, Intransparenz und hohe Produktkosten. Durch die Segmentierung von Risiken mittels kleinsten Emittenten leistet die GenTwo-Lösung einen Beitrag zur Stabilisierung des Finanzsystems.

Zu den ersten Kunden zählen CAT Financial Products und Aquila Swissinvest. Mit ihrem neuartigen Ansatz löst GenTwo das Problem von herkömmlichen Finanzprodukten, bei welchen Bankinstitute als Emittenten fungieren und für das Konsolidieren der Risiken in ihren Bilanzen hohe Preise verlangen müssen, um regulatorische Anforderungen umsetzen zu können.

Weniger Risiken, tiefe Kosten, volle Transparenz

Dank GenTwo wird die Emission vonFinanzproduktendemokratisiert. Die Lösung befähigt alle Finanzinter-mediäre innert weniger Tage und zu einem Bruchteil der Kosten, massgeschneiderte Produkte via neu ge-gründete, bankenunabhängige und off-balance-sheet Emittenten zu emittieren. GenTwo befreit damit die Finanzprodukte vom Gegenparteirisiko herkömmlicher Emittenten.Darüber hinaus überarbeitete GenTwo die bestehende Kostenstruktur und eliminiert Risikoprämien, Verwal-tungsgebühren und Compliance-Kosten. Durch ein einfaches Setup und effiziente IT-Systeme reduzieren sich die Betriebskosten auf ein Minimum.Hierbei erlaubt der Fokus auf «Qualifizierte Investoren» und «Private Placements» eine weitere Vereinfachung des Emissions-Prozesses und führt damit zu zusätzlichen Kosten-einsparungen.

Zu den möglichen Finanzprodukten zählen alle Arten von strukturierten Produkten, Tracker-Zertifikaten (z.B. Active Managed Certificates) und die unkomplizierte Verbriefung von nicht-bankfähigen Werten wie Wein, Kunst und Kryptowährungen oder -coins, was bis dato nur für grosse Anlagevolumen und zu hohen Kosten möglich war. Schliesslich vereinfacht GenTwo die Handelbarkeit. Alle Produkte verfügen über eine Schweizer ISIN, sodass sie Asset Managerihren Kunden,wie normale Schweizer Wertpapiere,bequem ins Depot buchen können.

Lösung für alle Finanzintermediäre

Hinter GenTwo stehen der Mathematiker Patrick Loepfe, damals treibende Kraft beider Entwicklung unddem Aufbau der führenden Schweizer Multi-Issuer-Plattform «deritrade», und Philippe A. Naegeli, der bereits verschiedene Finanzunternehmen erfolgreich aufgebaut hat und zuletzt als Geschäftsführer und Partner bei Forstmann & Co. in den USA mit J. Anthony Forstmann zusammenarbeitete. Nach der Testphase mitCAT Financial Products, Aquila Swissinvest und anderen Kunden bietet GenTwo die Lösung mit einem transparenten Gebührenmodell ab sofort allen Finanzintermediären und Bankinstituten an. Für Fragen und weiterführende Informationenstehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. (GenTwo/mc)

GenTwo

