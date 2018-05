Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag nach dem langen Pfingstwochenende freundlich, wenn auch nicht mehr so stark wie im frühen Handel. Eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgt für eine aufgelockerte Stimmung an den Börsen, allerdings ist der Konflikt noch nicht gelöst.

Im Hintergrund blieben die Spannungen zwischen Europa und den USA bestehen, und auch die Pläne der neuen Regierung in Italien bereiteten den Anlegern ein gewisses Kopfzerbrechen, heisst es allerdings im Handel. Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda und können dem Markt somit auch keine neuen Impulse liefern.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 10.50 Uhr 0,09 Prozent höher bei 8’948,33 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,27 Prozent auf 1’484,45 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,14 Prozent auf 10’676,87 Punkte.

Im Fokus stehen Sonova nach Zahlen. Obwohl Gewinn und auch die Dividende höher ausgefallen ist als erwartet, stösst Anlegern der Ausblick sauer auf. Der Hörgeräte-Hersteller geht von geringeren Wachstumsraten aus, als Analysten prognostiziert hatten. Auch eine Bestätigung der Mittelfristziele konnte die Aktie nicht stützen – die Titel fallen um 2,1 Prozent.

Bremsend für den Gesamtmarkt wirken sich auch die Verluste der beiden Schwergewichte Nestlé und Novartis aus, die mittlerweile um 0,5 Prozent bzw. 0,7 Prozent nachgeben. Bei Nestlé gab es eigentlich mit der Zulassung eines Hand-Antifaltenmittels gute Neuigkeiten, Novartis sieht sich Untersuchungen der griechischen Justiz wegen Korruptionsvorwürfen gegenüber. Als Gegenpol steigen Roche nach positiven Studiendaten zum Hämophilie-Medikament Hemlibra um 0,3 Prozent.

Besonders gefragt sind unterdessen die Grossbanken nach einer positiven Studie von JPMorgan. Die Analysten der US-Bank sehen Schweizer Institute gut positioniert, um bei einer möglichen Konsolidierung der stark fragmentierten Vermögensverwaltungsbranche eine führende Rolle einzunehmen. So gewinnen UBS als „Top Pick“ 1,4 Prozent, für CS geht es um 0,7 Prozent nach oben und Julius Bär ziehen um 1,0 Prozent an.

Von einer Studie profitieren auch Swatch mit plus 1,1 Prozent. Hinzu kommen gewisse Umschichtungen aus den Papieren des Konkurrenten Richemont, der am Freitag mit seinen Jahreszahlen enttäuschte und den Abwärtskurs nun mit minus 0,3 Prozent fortsetzt.

Vifor kommen mit minus 1,8 Prozent unter Druck, nachdem der britische Pharmakonzern AstraZeneca für sein Veltassa-Konkurrenzprodukt Lokelma die US-Zulassung erhalten hat.

In der zweiten Reihe klettern die Aktien von Georg Fischer um 8,1 Prozent nach oben. Einerseits sorgt eine Hochstufung durch die UBS für Kauflaune, andererseits profitiert der Industriekonzern wie auch Branchenkollege Autoneum (+2,6 Prozent) von der Ankündigung Chinas, die Importzölle für Autos auf 15 von 25 Prozent zu senken.

Kudelski legen nach einer Partnerschaft mit U-blox um 4,9 Prozent zu, für U-blox geht es um 1,3 Prozent nach oben. Im Rahmen dieser Kooperation rüstet U-blox einige seiner Produkte mit IoT-Sicherheitslösungen von Kudelski aus.

Die Aktien von Temenos steigen um 0,6 Prozent. Der Bankensoftware-Spezialist lanciert einerseits ein Aktienrückkaufprogramm über 250 Millionen US-Dollar, andererseits erhält er einen Auftrag aus Australien.

Im Fokus stehen auch einmal mehr Oerlikon und Schmolz+Bickenbach durch ihren Investor Viktor Vekselberg. Der russische Investor hat als Reaktion auf die US-Sanktionen seine Beteiligungen an den beiden Unternehmen deutlich reduziert. An Oerlikon hält Vekselberg nach zuletzt rund 43 nun nur noch 19,9 Prozent. Beim Stahlhersteller Schmolz+Bickenbach wiederum wurde der Aktionärsbindungsvertrag zwischen der Vekselberg-Gesellschaft Renova und der Schmolz+Bickenbach Beteiligungs GmbH aufgelöst. Nun halten Liwet und die Renova noch 26,9 Prozent. Die Aktien der beiden betroffenen Unternehmen reagieren unterschiedlich. Für Oerlikon geht es um 1,7 Prozent nach oben, während Schmolz+Bickenbach 0,3 Prozent verlieren. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Börsenkurs bei Google Finance