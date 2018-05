Frankfurt – Der Euro hat am Dienstag zugelegt und sich von seinen jüngsten Verlusten etwas erholt. Am Vormittag stieg der Kurs der Gemeinschaftswährung wieder über 1,18 US-Dollar und wurde am Mittag bei 1,1817 Dollar gehandelt. Am Montag hatte die Sorge vor der weiteren politischen Entwicklung in Italien den Euro zeitweise auf den tiefsten Stand seit November 2017 bei 1,1717 Dollar gedrückt.

Gegenüber dem Franken verläuft die Erholung des Euros vergleichsweise langsamer. Aktuell kostet ein Euro 1,1758 Franken, am Morgen waren es mit 1,1742 Franken noch etwas weniger gewesen. Der US-Dollar wird derweil zu 0,9949 Franken gehandelt.

Die schuldenfinanzierten Ausgabepläne der möglichen neuen Regierung in Rom hatten die Gemeinschaftswährung zuletzt belastet. Marktbeobachter sprachen am Dienstag von einer breitangelegten Gegenbewegung an den Finanzmärkten.

Am Montag hatten die koalitionswilligen Parteien Fünf-Sterne und Lega dem italienischen Staatspräsident Sergio Mattarella den Juristen und Politik-Neuling Giuseppe Conte als Regierungschef vorgeschlagen. Wann der Präsident eine Entscheidung über die Regierung treffen will, ist unklar. Er muss den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Marktbewegende Konjunkturdaten werden am Nachmittag nicht veröffentlicht. (awp/mc/ps)

