New York – Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag seinem starken Wochenbeginn Tribut gezollt. Trotz der weiteren Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt kam der US-Leitindex kaum vom Fleck. Eine halbe Stunde nach dem Börsenstart stand ein Plus von 0,04 Prozent auf 25 022,86 Punkte zu Buche. Tags zuvor hatte es der Dow noch erstmals seit Mitte März wieder über die Schwelle von 25 000 Punkten geschafft – dank eines Kursgewinns von mehr als 1 Prozent und einer Rally von gut 6 Prozent in drei Wochen.

Nur wenig besser als der Dow schlugen sich am Dienstag die anderen New Yorker Aktienindizes: Der marktbreite S&P 500 gewann 0,20 Prozent auf 2738,57 Punkte, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,39 Prozent auf 6932,61 Punkte vorrückte.

Begeisterung ebbt ab

Die Begeisterung an der Wall Street über die eindeutigen Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen China und den USA ebbt am Dienstag schon wieder etwas ab. Die Kritik aus der EU an der Iran-Strategie der USA dämpft die Stimmung etwas. Denn hier zeichnet sich ein neuer Konfliktherd ab, diesmal allerdings mit den Verbündeten der USA. Der Dow hält sich allerdings knapp über der Marke von 25.000 Punkten. Im frühen Geschäft legt der Dow-Jones-Index ein paar Punkte zu auf 25.023 Zähler, S&P-500 und Nasdaq-Composite gewinnen 0,2 bzw. 0,3 Prozent. Nachdem sich die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt auf einen wechselseitigen Verzicht von Strafzöllen verständigt haben, hat die chinesische Regierung angekündigt, dass sie die Zölle für importierte Kraftfahrzeuge ab dem 1. Juli senken werde. Die Importzölle auf Autoteile sollen ebenfalls reduziert werden. Der Automobilsektor ist ein wichtiger Schwerpunkt der Gespräche zwischen Chinesen und Amerikanern. Zudem stehen beide Seiten vor einer Einigung im Streit um US-Hochtechnologielieferungen an den chinesischen Telekommunikationskonzern ZTE. „Die Nachrichten schüren die Begeisterung unter Investoren, dass ein ausufernder Handelskrieg abgewendet wird. Wir erwarten eine Verlängerung der gestrigen „Handelsrally, wenn auch mit weniger lebhaftem Tempo“, sagt Chefmarktvolkswirt Peter Cardillo von Spartan Capital.

Automobilwerte stärker

Am Aktienmarkt steigen im Automobilsektor mit den gesenkten Einfuhrzöllen in China Ford Motor um 0,7 und General Motors um 0,9 Prozent. Tesla verlieren dagegen 0,8 Prozent, auch wenn CEO Elon Musk verspricht, die Behebung technischer Probleme beim Model 3 des Elektroautobauers innerhalb weniger Tage zu bewerkstelligen. Der US-Softwarekonzern Adobe übernimmt die E-Commerce-Firma Magento Commerce für 1,68 Milliarden Dollar. Mit der Übernahme, die Adobe auf eine Höhe mit Salesforce bringen soll, ergibt sich ein Umsatzvolumen von rund 13 Milliarden Dollar. Adobe steigen um 1,5 Prozent. Für die Micron-Aktie geht es um weitere 7,6 Prozent aufwärts, nachdem das Unternehmen einen Aktienrückkauf im Volumen von 10 Milliarden Dollar angekündigt hatte. Schon am Vortag hatten die Papiere zugelegt. Toll Brothers sinken um 7,8 Prozent, nachdem der Baukonzern einen Ergebniseinbruch im zweiten Quartal mitgeteilt hatte. Kohl’s geben entgegen der vorbörslichen Indikation um 4,1 Prozent nach. Der Einzelhändler schlug mit seinen Geschäftszahlen die Markterwartungen und erhöhte die Prognose. Allerdings hat der Wert im laufenden Jahr bereits 21 Prozent gewonnen und ist damit anfällig für Gewinnmitnahmen. awp/mc/cs)

