Zürich – Der Wochenauftakt am Schweizer Aktienmarkt fällt verhalten aus. Nachdem der SMI zunächst etwas deutlicher im Minus gestartet ist, hat er seine Abgaben im Verlauf des Vormittags auf etwa ein halbes Prozent eingedämmt und bewegt sich nun in etwa auf diesem Niveau seitwärts. Bevor am morgigen Dienstag die Berichtssaison dann schlagartig Fahrt aufnimmt, bestimmt zunächst die Unsicherheit um die weltweiten Handelsbeziehungen die Stimmungslage der Marktteilnehmer.

US-Präsident Donald Trump hat bereits vor dem Wochenende China und der Europäischen Union Währungsmanipulationen vorgeworfen. Zudem köcheln die Handelsstreitigkeiten weiter. Sie waren auch Thema beim Treffen der G20-Finanzminister. In einer gemeinsamen Erklärung haben die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer vor Gefahren für die Weltwirtschaft gewarnt.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 11.10 Uhr um 0,40 Prozent tiefer bei 8’955,32 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,42 Prozent auf 1’466,59 Stellen und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,41 Prozent auf 10’687,36 Zähler.

Wie ein Händler noch betont, ist der Leitindex SMI vergangene Woche bis knapp unter die 9’000-Punkte-Marke gestiegen. Das sei das Ende der Aufwärtskorrektur gewesen und stelle nun einen Widerstand dar. Er gehe aber davon aus, dass es dem Index gelingen sollte, im Falle guter Zahlen von Roche, UBS und Nestlé diese Marke wieder zu überschreiten.

Im Zuge der Berichtssaison hat an diesem Morgen Julius Bär (-4,0%) den Auftakt in dieser Woche gemacht. Die Aktien sind die mit Abstand grössten Verlierer unter den Blue Chips. Dabei hat die Gruppe mit ihrem Halbjahresergebnis die Analystenerwartungen leicht übertroffen. Der Grund für die unterkühlte Reaktion der Anleger dürfte bei der Verlangsamung des Neugeldwachstums zu suchen sein, heisst es im Handel.

Mit etwas Abstand folgen die beiden Uhrenhersteller Richemont und Swatch, die um 1,6 und 1,1 Prozent nachgeben. Einerseits gehörten sie in der Vorwoche zu den grössten Gewinnern. Andererseits reagieren beide Titel recht sensibel auf jegliche neue Wendung im Handelsstreit zwischen den USA und China.

Darüber hinaus stehen Werte aus den unterschiedlichsten Branchen auf den Verkaufslisten der Marktteilnehmer. So fallen die Papiere von Sika, Logitech und Sonova mit Kursverlusten von jeweils etwa einem Prozent allesamt überproportional. Unternehmensspezifische Nachrichten gibt es dabei lediglich zu SGS. Wegen der gesundheitlichen Probleme von Sergio Marchionne, dem bisherigen Verwaltungsratspräsidenten des Warenprüfkonzerns, hat das Unternehmen Peter Kalantzis neu auf diese Position berufen.

Leichte Unterstützung erhält der Markt unterdessen von Nestlé (unverändert) und Novartis (-0,3%), die sich etwas besser als der Gesamtmarkt halten. Roche (-0,6%) fallen im Vorfeld der Halbjahreszahlen an diesem Donnerstag dagegen etwas stärker zurück.

Die Papiere der beiden Grossbanken UBS (-0,1%) und Credit Suisse (unverändert) können sich dem negativen Trend bei Julius Bär entziehen. Die UBS wird am morgigen Dienstag über den Geschäftsverlauf im zweiten Quartal Bericht erstatten.

Zu den grössten Gewinnern unter den Blue Chips zählen dagegen die Titel des Rückversicherers Swiss Re (+0,5%). Sie werden von einem positiven Analystenkommentar der Credit Suisse gestützt.

Im breiten Markt reagieren auch die Aktien von Sunrise (+2,2%) auf einen Analystenkommentar. Die Experten von Goldman Sachs hatten die Papiere zuvor neu zum Kauf empfohlen.

Nach überraschend vorgelegten vorläufigen Zahlen gewinnen auch die Papiere von Börsenneuling Ceva Logistics hinzu. Allerdings erweist sich der Kursverlauf als etwas volatiler. In der Spitze haben die Papiere mehr als 2 Prozent hinzugewonnen, diese dann aber schnell wieder abgeben. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Börsenkurs bei Google Finance