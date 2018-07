Frankfurt / Singapur – Die Ölpreise sind am Montag deutlich gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am Mittag 74,15 US-Dollar. Das waren 1,08 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 70 Cent auf 68,96 Dollar.

Gegenseitige Drohungen zwischen Iran und den USA gaben den Ölpreisen laut Händlern mit einiger Verzögerung Auftrieb. Irans Präsident Hassan Ruhani drohte mit einer Blockade der Ölexportrouten am Persischen Golf. US-Präsident Donald Trump reagierte mit martialischen Worten. „Bedrohen Sie niemals wieder die USA, oder Sie werden Konsequenzen von der Art zu spüren bekommen, wie sie wenige zuvor in der Geschichte erleiden mussten“, schrieb er in der Nacht zum Montag auf Twitter.

Am Morgen hatten die Ölpreise von dem Schlagabtausch noch keinen Auftrieb bekommen. Eugen Weinberg, Experte bei der Commerzbank, sprach von einer „erstaunlich gelassenen“ Reaktion. Ab dem Vormittag ging es dann aber doch noch kräftig bergauf. Verstärkt wurde der Auftrieb laut Händlern dadurch, dass die Zahl der Ölbohrlöcher in den USA zuletzt gestiegen ist. (awp/mc/ps)

