Zürich – Für den Schweizer Aktienmarkt geht es am Dienstag im frühen Geschäft leicht nach oben. Nach der Verschnaufpause vom Vortag wird damit der charttechnische Widerstand bei 9’000 Punkten wieder ins Visier genommen. Die Vorgaben aus den USA sind angesichts eines knappen Minus des Dow Jones wenig inspirierend, in Asien haben aber die Aktien klar zugelegt. Hauptgrund für die starken China-Aktien war die Ankündigung der Regierung in Peking, die heimische Exportwirtschaft im Kampf gegen die US-Strafzölle zu stützen. Im Fokus stehen hierzulande aber insbesondere die nach Zahlen starken UBS.

Darüber hinaus sind die Augen auf die Indizes der Einkaufsmanager im Bereich Verarbeitendes Gewerbe und Dienste in der Eurozone gerichtet, während mit einem Auge bereits auf das Treffen vom Mittwoch zwischen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und US-Präsident Trump geschielt wird.

Der Swiss Market Index (SMI) legt bis um 09.15 Uhr um 0,18 Prozent auf 8’975,61 Punkte zu. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,32 Prozent auf 1’472,96 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,17 Prozent auf 10’712,58 Punkte.

UBS ziehen um 3,2 Prozent an und stehen mit den Quartalszahlen im Fokus. Die grössere der beiden Schweizer Grossbanken wartet mit einem ansehnlichen und auf Konzernebene über den Analystenerwartungen liegenden Quartalsergebnis auf. Einziger Wermutstropfen ist ein Vermögensabfluss im Global Wealth Management.

Im Sog von UBS rücken auch Credit Suisse (+1,8%) überdurchschnittlich vor. Demgegenüber büssen Julius Bär nach dem Absacker vom Vortag um 4 Prozent im Anschluss an das Quartalsergebnis weitere 3,4 Prozent ein.

Adecco (+1,5%) erhalten von guten Zahlen des Konkurrenten Randstad etwas Unterstützung. Dagegen bremsen weitere Gewinnmitnahmen in Novartis (-0,2%) und Nestlé (-0,5%) den Gesamtmarkt.

Im breiten Markt schiessen nach Zahlen AMS um gut 10 Prozent in die Höhe. Ebenfalls nach der Berichterstattung über den Geschäftsverlauf verteuern sich Cembra um 2,0 Prozent und Mikron um 1,8 Prozent. Wisekey (+8,1%) erhalten von einer Meldung über eine Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Datrium im Bereich Datacenter Rückenwind. (awp/mc/pg)

