Zürich – Das Entwickeln neuer Produkte für den Klimaschutz ist teuer. Und auch das Energiesparen im eigenen Betrieb lohnt sich für KMU zwar langfristig, es fehlt aber oft das Geld, um eine Sanierung anzupacken. Hier hilft die Klimastiftung Schweiz. Bis am 1. September können Schweizer und Liechtensteiner KMU eine Unterstützung beantragen.

Grössere Energiesparmassnahmen müssen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) nicht alleine tragen. Reichen sie bis am 1. September einen Antrag bei der Klimastiftung Schweiz ein, können sie auf finanzielle Unterstützung hoffen. Für jede Tonne CO2und jede Kilowattstunde Strom, die sie mit der Massnahme in den nächsten zehn Jahren sparen werden, erhalten sie Geld, wenn die Stiftung den Antrag gutheisst.

Auch Unternehmen, die innovative Produkte für den Klimaschutz entwickeln und vermarkten, werden unterstützt. Insgesamt kann die Klimastiftung Schweiz diesen Herbst bis zu zwei Millionen Franken an KMU in der Schweiz und in Liechtenstein vergeben.

Enormes Potenzial für den Klimaschutz

«Für einen effektiven Klimaschutz sind innovative Lösungen gefragt», sagt Vincent Eckert, Geschäftsführer der Klimastiftung Schweiz. «Das Potenzial neuer Produkte ist enorm. Deshalb unterstützen wir KMU finanziell, damit sie ihre Ideen zur Marktreife bringen können.» Eckert ruft KMU auf, bis am 1. September einen Antrag auf Unterstützung zu stellen.

Für Anträge zum Energiesparen im eigenen Betrieb über Beträge bis zu 20’000 Franken ist nicht einmal eine Eingabefrist zu beachten: Sie werden von der Stiftung laufend bearbeitet. So sind schlecht isolierte Fenster oder stromfressende, veraltete Maschinen schnell ersetzt.

Finanziert wird die Klimastiftung Schweiz von 27 Partnerfirmen wie Banken, Versicherungen und anderen Dienstleistern aus der Schweiz und Liechtenstein. Diese erhalten mit der Rückvergütung der CO2-Abgabe zum Teil mehr Geld zurück, als sie bezahlt haben. Den Überschuss spenden sie der gemeinsamen Stiftung, damit diese KMU stärken und das Klima schützen kann. (Klimastiftung Schweiz/mc)

Über die Klimastiftung Schweiz

Klima schützen. KMU stärken. Nach diesem Motto unterstützt die Klimastiftung Schweiz Projekte kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Stiftung hat seit ihrer Gründung 2008 rund 1300 KMU in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein mit 17 Millionen Franken unterstützt.

Die Klimastiftung Schweiz wurde als gemeinnützige, unabhängige Stiftung gegründet. Sie ist unter Bundesaufsicht und steht interessierten Firmen offen, die durch einen effizienten und gezielten Einsatz der Rückverteilung aus der CO2-Lenkungsabgabe den Klimaschutz verstärken wollen.

Seit Januar 2008 verlangt das CO2-Gesetz eine Abgabe auf Brennstoffe. Ein Teil der Abgaben fliesst zurück an die Wirtschaft. Vor allem grosse Dienstleistungsunternehmen erhalten mehr zurück, als sie bezahlt haben. Diese «Netto-Rückvergütung» setzen die Partnerfirmen der Klimastiftung Schweiz für Klimaschutzmassnahmen von Schweizer und Liechtensteiner KMU ein.

Klimastiftung Schweiz