Paris – Die jüngste Erholung der wichtigsten europäischen Aktienmärkte hat sich am Mittwoch kaum noch fortgesetzt. Nur in Paris ging es etwas weiter bergauf. Vor dem Treffen von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker mit US-Präsident Donald Trump stand der internationale Handelskonflikt bei den Anlegern auf der Agenda ganz oben. Von den mässigen Vorgaben der Übersee-Börsen kam kein Rückenwind. Zudem wurden die jüngsten Geschäftszahlen der europäischen Unternehmen überwiegend negativ aufgenommen.

Um die Mittagszeit sank der EuroStoxx 50 um 0,23 Prozent auf 3475,19 Punkte. Am Dienstag hatte der Leitindex der Eurozone noch deutlich im Plus geschlossen und so die jüngsten Verluste wieder aufgeholt. Der Londoner FTSE 100 fiel am Mittwoch um 0,58 Prozent auf 7664,12 Punkte zurück. Dagegen ging es für den Pariser Cac-40-Index um weitere 0,10 Prozent auf 5439,39 Zähler hoch.